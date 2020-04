La actriz y cantante mexicana sorprende desde su cuarto

Danna Paola aparece con la blusa desabrochada enseñando brasier

Deleita a sus fans interpretando una nueva canción

Con una imagen tierna y sensual a la vez, la actriz y cantante mexicana Danna Paola, desde su cuarto, aparece con la blusa desabrochada enseñando brasier y cantando.

En un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, y que hasta el momento está cerca de llegar a 2 millones de vistas, Danna Paola comienza por saludar a “Ricardo” y asegurar que para ella es un placer gigantesco ser parte de #SeparadosPeroJuntos en plena cuarentena.

La actriz y cantante mexicana luce en todo su esplendor con la blusa desabrochada enseñando brasier, mientras dice lo siguiente: “Sabemos que son tiempos difíciles en que hay que tomar mucha consciencia y por supuesto quedarnos en casa y detener el Covid-19 a toda costa y que no se siga propagando más de lo que ya está sucediendo en el mundo”.

A continuación, la joven confiesa que una de las cosas que más le ha funcionado en esta cuarentena es ponerse creativa, ya que ha compuesto varias canciones, ha cocinado “un montón”, está aprendiendo un nuevo idioma y está intentando estar en contacto con sus seres queridos y con gente que hace “un montón” no veía.

Luego de confesar también que en estos días ha platicado con sus fans y gente de todo el mundo, dice que ha visto muchas películas y series, pero sobre todo, ha escuchado mucha música, para luego anunciar que “este momento es de mí para ustedes”:

“Es una canción que me encanta, que me hace mucha ilusión, que viene de una situación, de una experiencia amorosa en Madrid, España, en el 2018, apenas recién llegada y me encontré un chico, llamado Pablo, al cual le di mi número de teléfono y le compuse esta canción que quiero compartir con ustedes. Esto se llama ‘Oye Pablo'”.

Justo en ese momento, mientras se escucha una guitarra de fondo, Danna Paola se acomoda su blusa desabrochada y comienza a cantar, para gusto de sus admiradores.

Después de interpretar este tema con su característico estilo, el cual se notaba que estaba disfrutando a lo grande, Danna Paola se despide de sus fans diciendo: “Gracias, los quiero mucho, les mando millones de besos”.

Los comentarios de sus admiradores no tardaron en hacerse presentes, desde los que la felicitaron por su nueva canción hasta los que la halagaron por su belleza, entre otras cosas:

“Me vale si eres o no cule…, nunca te voy a conocer y tu voz es genial, cantas re lindo”, “Pablo se debe estar queriendo cortar un hue… en este momento, jaja”, “¿Dónde rayos está Pablo? ¿Te imaginas que una cantante te dedique una canción cuando solo te vio unos momentos?”, “Danna Paola, acá estoy en realidad, me llamo Ezequiel, perdón por mentirte, luego te llamo”.

Un admirador de la actriz y cantante mexicana lanzó un contundente mensaje: “Es una de las artistas que me parece admirable, no es como las actuales jóvenes, que con todo respeto, simplemente utilizan autotune para mejorar sus voces. Pero esta señorita tiene una voz muy bonita, además es una excelente actriz, una mujer que tiene talento de sobra y es súper bella”.