El portal afirma que este rechazo se pudo haber estado directamente pedido por Belinda, quien no dejó que su novio coloaborara con su supuesta rival, la cual ha estado en “disputa” desde hace ya varios años. Ante esto, Danna Paola no se quiso quedar callada, y público un extraño mensaje en sus redes sociales, el cual simplemente decía “Paciencia”.

“No para nada”, comenzó a hablar Danna Paola con paso rápido, “jamás en la vida, de hecho, la sé imitar muy bien”, finalizó la también actriz, quien inició su carrera artística desde el año de 1999 en diversas producciones infantiles, y es que a pesar de que no sabemos qué quiso decir Danna con esto, muchos usuarios no olvidan los roces que ambas han tenido.

“Cantas mejor que muchas”

Esto desató un sin fin de revuelo, ya que muchos comentaban que ella cantaba ‘como los mismos ángeles’, mientras que muchos usuarios mal intencionados comentaban que ella cantaba incluso mejor que muchos artistas que se dedican a esto, confesando que debería de lanzar un dueto con Christian Nodal:

“Bella, me encantan las reinas con talento, para callar bocas”, “Canta mejor que muchas que son dizque cantantes”, “Que bella voz y muy guapa”, “Que voz tan hermosa tienes”, “Aparte de hermosa, cantas bien bonito, ¿hay algo que no hagas bien?, “Que bonito cantas chica, y no es envidia”. Archivado como: Christian Nodal podría no hacer ningún dueto con Danna Paola por Belinda