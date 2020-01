Página

1 de 4

Aracely Arámbula posó al lado de Danna Paola en una de las fotos más retadoras de lo que va del año

Las actrices que comparten créditos en la serie ‘La Doña’ lucieron extremadamente bellas

Sin embargo, las críticas de los usuarios no se hicieron esperar y les dieron por todos los flancos a las intérpretes

Aracely Arámbula y Danna Paola posaron en una fotografía que no tardó en causar revuelo en las redes. Pero las críticas tampoco pudieron faltar.

En diferentes ocasiones hemos visto la bella relación que tienen Aracely Arámbula y Danna Paola, gracias a su participación en ‘La Doña’, serie en la que comparten créditos.

‘La Chule’ suele acudir al perfil de Danna para recalcarle lo bella que se ve. Y la joven actriz hace lo propio con la ex de Luis Miguel.

Sin embargo, en esta ocasión la cuenta de Instagram del show ‘Suelta la Sopa’ publicó una foto de ambas que causó gran revuelo.

En la imagen se puede ver del lado izquierdo a Aracely Arámbula , con su cabello recogido y cayendo por su espalda, presumiendo un maquillaje de infarto, extremadamente detallado y sin dejar pasar ninguna imperfección para verse muy bella.

Chocando su espalda con la de Aracely apareció Danna Paola, mirando muy seria a la cámara, al igual que ‘La Chule’ y luciendo bellísima.

Cabe señalar que ambas pusieron un semblante muy serio para la foto y además, juntaron sus manos para simular traer un arma, estando listas para la acción.

“Con las Sandoval nadie se mete”, escribió ‘Suelta la Sopa’ para acompañar la foto, relacionando la imagen con la serie ‘La Doña’.

Sin embargo, las críticas de los usuarios no tardaron en hacerse presentes.

“Sale toda morena de la cara Aracely Arámbula”, dijo una seguidora al ver el rostro de ‘La Chule’.

“Demasiados filtros”, también destacó.

Y uno más se fijó en los oscuros atuendos de Danna Paola y Aracely Arámbula: “La ropa llena de pelusa”.

Por otra parte, uno más relacionó a la ex de Luis Miguel con otra presentadora: “Ya se parece a Galilea Montijo la ‘Doña'”.

Otra señaló el pasado de Aracely cómo ha cambiado en comparación a cuando era pareja de Luis Miguel: “Cuando vivía con Luis Miguel la chule no quería saber de la tv, le sacó el trasero a los medios, andaba disfrazada y nada que ver con México. Pero no le quedó de otra. Ahorita posa y posa y novelas más novelas. Claro, como la sacudió el sol de México con todo y muchachos pues ahora come y se mantiene gracias a los medios y ala televisión”.

No obstante, otro más se fue en contra de Arámbula: “Yo pensé que Aracely era la modelo de ‘la hora pico'”.

Pero otro más incluyó a Danna Paola en el mensaje: “Super plásticas”.

“Ni se parecen”, “Se pasó de maquillaje Aracely Arámbula. No me gusta su maquillaje. Ella es una mujer bella”, “¿Quién las maquilló? No sé mucho de maquillaje pero se ven raras”, “Ni se parecen, tienen mucho filtro”, “Muy quemada dela cara”, se pudo leer.

¿Qué opinas de la postal de Danna Paola y Aracely Arámbula?