Incluso cuanta de como es que se mantiene en gran forma: “La verdad es que si. Amo la gastronomía, soy super foodie. No como carne, soy pescetariana, como huevo, pescado y muchísimas verduras. No soy de comer ‘junkfood’. Pero me encantan los postres, comerlos y cocinarlos. Creo que todo en esta vida es balance, y esto lo compenso con deporte. Es algo que amo. El momento en el que decidí dedicarle tiempo a mi cuerpo, fue un momento en el que estaba pasando por una etapa muy depresiva”.

Danna Paola ropa interior: Le gusta el spinning

“Me encanta el spinning y bailar. No soy de meterme en un gimnasio. Me gusta la emoción, la adrenalina, y necesito un deporte que justo vaya con mi estado de ánimo. Elspinning me da un subidón increíble, aparte sudas muchísimo, es super rico, quemas un montón. Pero sobre todo, el indoor, que es el que yo practico, se combina con otra de mis pasiones, la música. Bailar me fascina, y estoy acudiendo a clases para bailar cada vez mejor. Y de vez en cuando hago yoga, también”, dijo Danna.

“En relación a la salud mental es algo que hay que saber manejar. Uno nunca termina de madurar, pero hay que aprender en qué momentos si y en qué momentos no usarlas. Yo soy una persona que cada cierto tiempo hago un detox de redes sociales. Porque todo es muy irreal. La belleza es muy falsa, siguiendo un estereotipo ridículo con el que no estoy de acuerdo para nada. Para mi es importante como artista”, finalizo en su entrevista con la revista en la cual fue la portada.