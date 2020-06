Danna García se recuperó del coronavirus que la mantuvo más de 70 días cautiva y ahora toma una drástica decisión

La colombiana realizó una transmisión en vivo para sus seguidores y respondió preguntas sin imaginar lo que ella diría

Danna García continúa con efectos secundarios del coronavirus y dice entre lágrimas: “QUIERO VIVIR”

Tras 70 días de estar en cautiverio y encerrada y alejada de su esposo y su hijo, por fin Danna García cumple dos semanas ‘libre’ de coronavirus, sin embargo, en una transmisión en vivo para sus fanáticos, dejó helados a los seguidores con varias preguntas que contestó y entre lágrimas hizo una confesión de su profesión.

La actriz colombiana comenzó su transmisión que retomó el canal de YouTube ‘Notas exclusivas’ asegurando que toda la pandemia del coronavirus trae una oportunidad para reflexionar: “Este es un buen momento para que todos los que me están viendo piensen ‘qué mensaje trae esto’ porque no creo que nos haya llegado de gratis por alguna razón en el universo porque lo estamos viviendo aquí, en este siglo, nosotros, no sucedió ni hace 30 ni 40 años, entonces algo nos quieren decir a los que estamos aquí y ese es el mensaje que yo dejaría”, comenzó explicando Danna García.

Además de pedirle a la gente con coronavirus que luche y que tenga una actitud positiva, Danna García asegura que lo ideal es preguntarse ‘¿por qué a nosotros?’, pero de las cosas que más enfatizó fue que el COVID-19 es cierto y que ella no lucraría con algo falso o que no considerara verdadero.

Pero la alarma para los fanáticos de Danna García luego de su contagio por coronavirus, vino cuando la gente le pidió temporadas nuevas de sus proyectos de televisión y ella sin más ni más habló sobre una drástica decisión que tomó: “Me preguntan si segundas temporadas de varios proyectos, yo feliz los haría, pero mi vida está enfocada en otra cosa, mi prioridad no es actuar, es hacer otras cosas, después de esto que me pasó, es otra cosa y no quiere decir que no actuaré nunca y vendrán proyectos lindos…”, empezó diciendo.

“Estuve a punto de morirme y no me gusta decirlo, y también depuré mi agenda… Cuantas personas me han escrito”, agradeció mucho a artistas que ni siquiera conoce o ha trabajo con ellos que le mandaron mensajes como Aracely Arámbula, Galilea Montijo, Grettell Valdéz, Sandra Echeverría, Lorena Meritano, Ana Layevska, Raúl Araiza, entre otros.

Sin embargo, ya conmovida y entre lágrimas, Danna García ‘se quebró’ para confesar algo muy personal y dar un deseo: “Me sigue dando miedo… Le decía a mi marido el otro día… ay no quiero hablar de eso… Pero los quiero mucho, no quiero hablar de nada feo, vale… Le decía a mi marido el otro día que yo quiero vivir… Me siento hasta ridícula, no me gusta… Los quiero muchísimo y no saben lo agradecida que estoy…Saldremos adelante, los amo…”, en clara conmoción por lo que le sucedió con el coronavirus.

Y aunque Danna García no se retirará en sí del medio, sí hará una pausa en su vida para gozar a su familia y a sus proyectos personales.

FOTOS DE CAPTURAS DE PANTALLA TOMADAS DE ESTE VIDEO