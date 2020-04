La actriz colombiana reaparece afectada por dar segundo positivo a coronavirus

Danna García, a través de un video, explica lo que sucede

Dice que se siente “débil, positiva, ahogada, cansada”

Por medio de un video, la actriz colombiana Danna García reaparece visiblemente afectada luego de dar positivo por segunda vez al coronavirus y explica a sus seguidores lo que sucede.

Esta publicación está disponible en la cuenta oficial de Instagram de El gordo y la flaca, y hasta el momento, tiene más de 377 mil reproducciones:

Danna García comienza diciendo que han sido momentos complicados, y que después de 35 días, volvió a dar positivo por coronavirus: “Yo no he vuelto con mi hijo, por ahí han dicho que he vuelto con mi familia y no, no puedo. Justamente no he visto a mi familia hace más de un mes y medio”.

La actriz colombiana, quien ha participado en telenovelas como Pasión de Gavilanes y Que bonito amor, aclara que estar enfermo de coronavirus no significa que esté muriendo, para que sus seguidores mantengan la calma:

“Un enfermo de Covid implica síntomas, o hay pacientes asintomáticos, en mi caso. Dicen que es un porcentaje pequeño de las personas que han tenido mi caso, algunos tristísimamente ya no están con nosotros, conocemos muchas historias y muchos números que nos dan todo el tiempo”.

“No piensen negativo, piensen que van a estar bien, aunque se llegaran a contagiar, no tienen por qué estar en ese porcentaje”, expresó Danna García, para después confesar que tiene defensas bajas porque tuvo dengue y lleva dos coronavirus en menos de tres meses y eso es mucho para el cuerpo.

“Nadie me sabe explicar mi situación. Al parecer, todo esto es como una noticia en desarrollo, los doctores me dicen cosas diferentes todos los días, entonces, en conclusión, parece que (el coronavirus) se reactiva a los que tenemos defensas bajas y nuestro cuerpo no ha terminado de matar el virus”.

Por otra parte, la actriz colombiana compartió que en estos momentos se encuentra en la Ciudad de México, que es su segundo hogar, aunque oficialmente vive en Miami,, Florida, y a la pregunta de que si ya está dada de alta, Danna García informó que no es así.

“Estoy estable, poco ahogada, ciertos síntomas que ya todos conocen son los que tengo, pero no siento que en este momento esté en riesgo mi vida por los síntomas que no son fuertes”.

Alguien le preguntó que cómo se siente ese día y Danna García no dudó en responder que “débil, positiva, ahogada, cansada”, y en ese momento, se toca la sien para asegurar que “todo está aquí”: “Si uno está tranquilo y tratando de subir las defensas, está uno mejor”.

Por último, la actriz colombiana dijo que la primera vez que se contagió de coronavirus fue luego de hacer un viaje a España, donde estuvo por espacio de tres días: “Tenemos varias versiones de por qué nos contagiamos. Al parecer, de mi familia política, mi suegra se contagió y estaba asintomática, y cuando yo llegué a su casa, pues obviamente me contagié yo”.

De lo que más extraña en este proceso, sin duda es a su bebé, quien está en otro lugar, muy bien cuidado y apoyado por otras personas de su familia que lo quieren mucho.