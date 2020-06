Danna García se olvidó por un momento de lo aterrada que sigue por el coronavirus

La actriz colombiana se dio un tiempo de magia para reencontrarse con su ‘gran amor’ y no es su esposo

Aunque se reencontró con su esposo y su hijo Dante, la actriz Danna García apareció como nunca la habías visto

Con todo y que recientemente habló de los devastadores efectos secundarios que aún tiene del coronavirus, Danna García se dio un espacio después de tanto sufrimiento, para reencontrarse con un ‘gran amor’ que no es necesariamente su esposo, ni su hijo Dante, como pocas veces la habíamos visto.

Y es que después de que la actriz confesara sus intenciones de retirarse por un tiempo de los proyectos de televisión, y de soltarse en lágrimas confesando que ella quiere vivir su vida y aprovechar los momentos importantes con su familia y seres queridos, ahora comenzó poniendo el ejemplo.

Tras más de 70 días de estar encerrada y al borde de la muerte por dar tres veces positivo al coronavirus, Danna García ahora ya en casa con su familia se dio una vuelta por el mar luciendo un bikini bastante sexy que por poco y deja ver sus atributos delanteros en todo su esplendor.

“Extrañándote… Mi amor el mar…”, fue lo que escribió Danna García en una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram donde aparece frente a un verde azulado mar, con el cielo de fondo y ella de perfil muy seria y en actitud de meditación mientras presume su torso casi al natural con un top negro que por poco y no le cubre su parte más íntima delantera.

Luego de sufrir mucho con el coronavirus, la foto de Danna García recibió mucho apoyo y los comentarios de famosos como Adriana Louvier, Alex Sirvent, Juan Baptista, Lorena Meritano quienes le externaron: “Qué pacífico”, “Se te quiere mucho”, “El mar es relajación , yo le hablo y siento que me escucha! Estas muuuuy guapa amá”, “Tenemos el mismo amor”, pero también hubo comentarios de los fanáticos que sufrieron con la actriz colombiana cuando no se recuperaba.

“Eres una persona muy fuerte no te rindas en medio de batalla pa delante… Dios permite ahí a veces cosas que tú crees que no no es capaz pero El está ahí para enseñarte a sobrellevar y a colocarte más fuerte en ese camino, te das cuenta quien va contigo pero cuando miras ves que solo Dios es tu apoyo, refugio, fortaleza”, “ese tapabocas está en el sitio equivocado”, “La voz del mar le habla al alma. Danna tenemos que hundir los pies en la arena y perderse en la belleza del mar; eso es ser libre”, “El mar es vida, es pensamiento positivo, es pureza, es amor, sabes Dannita para mi el mar es lo máximo porque yo lo amo también”, le comentaron.

Sin embargo, muchos de sus seguidores se alarmaron cuando supieron que la intención de Danna García después de padecer coronavirus, era el tomarse una pausa en su vida artística para disfrutar la parte personal.