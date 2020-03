La actriz colombiana da a conocer que tiene coronavirus

“Estoy en aislamiento”, dice Danna García

La publicación rebasa ya las 70 mil reproducciones

Danna García se sumaría a las más de 160 mil personas en todo el mundo (como se pensó de Adamari López) que ya son portadoras del COVID-19 (coronavirus). Danna García, quien ha protagonizado exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes y Qué bonito amor, aseguró este lunes a través de sus redes sociales que tiene coronavirus.

“Sí, estoy en aislamiento, sí, tengo coronavirus, pero tengo síntomas que creo que son muy positivos”, informó la intérprete de 42 años por medio de Instagram.

La actriz colombiana, que regresó la semana pasada al continente americano tras permanecer varios días ‘atrapada’ en Europa, epicentro de la pandemia, se encuentra aislada en su casa.

“Estoy bien, aislada. Evito contacto con las personas”, dio a conocer Danna García a través de Twitter, quien al no presentar síntomas graves no requiere hospitalización.

“Lo ideal es que el sistema sanitario no colapse en nuestros países… Si los que son del primer mundo tienen dificultades, imagínense los que no son del primer mundo, entonces hay que tratar de estar en casa, evitar contagiar a otros”, comentó la actriz colombiana.

“Los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, o sea, que no nos falta la respiración, nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas”.

La protagonista de la telenovela Las Amazonas pidió a sus seguidores no salir de sus casas para evitar que la pandemia se siga propagando.

“Quédense a salvo, quédense en casita, no más bares, no más discotecas, no más eventos por favor, esto no va a parar, depende de ti y de mí”, finalizó Danna García (Con información de People en español).

“Que te sanes”, le dijeron los fans a Danna García tras su anuncio del coronavirus

Las reacciones ante esta noticia no tardaron en hacerse presentes. Los admiradores de la actriz colombiana Danna García le mostraron su apoyo por medio de sus mensajes.

“No se aflija porque se le bajan las defensas y es peor. Ánimo que se va a recuperar, piense en positivo”,”Bendiciones”, “Que te sanes”, “Tan bella, que te mejores”, “Que Dios te dé pronta recuperación”, “Todo es fe”.

Una seguidora le dio algunos consejos a Danna García, quien recién anunció que tiene coronavirus: “Ahora, limpia la pantalla y lávate las manos, es sólo lo que debes hacer y pensar positivo. Todo pasará”.

En su cuenta de Twitter, Danna García dio así la noticia: “Hola a todos, estoy en cuarentena porque tengo todos los síntomas del coronavirus. Estoy bien, aislada. Evito contacto con personas. Me deja en shock que veo a gente en bares y discotecas. Esto es grave!!! Evitar el contacto, ¿por qué somos tan tercos?”.

Sus seguidores también reaccionaron a esta publicación: “Pido a Dios que derrame sobre ti y tu familia salud en abundancia, cuídate mucho y Dios guarde de ti, de tu familia y seres queridos”.

“Demostrar calma, educación y compromiso con la sociedad!!! Todos a cuidarse!!!”, “Fuerza ‘Norma’, mis mejores deseos, guerrera”, “Cuídate y mucha fe!!! Todo va a salir bien!!!”, “Espero que te recuperes pronto Danna, el mundo sin tu belleza no es lo mismo”, se puede leer en más comentarios dirigidos a Danna García.