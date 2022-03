El actor de ‘Quererlo Todo’ impacta a sus fans al mostrar a su nueva conquista…

Estas fueron las razones por las que terminó su relación con la actriz Michelle Renaud Danilo Carrera nueva novia: El guapísimo ecuatoriano Danilo Carrera, es conocido por ser un artista multifacético, pues ha participado en programas de televisión “Contigo Sí”, “Quererlo Todo”, “Hijas de la Luna”, “La Doble vida de Estela Carrillo”, entre muchos otros que lo han catalogado como un galán de la televisión latina. De haber tenido una relación con la actriz Michelle Renaud, la cual terminó en enero del 2021, pese a que se les llegó a ver múltiples veces juntos después de haber finalizado la relación, ninguno confirmó que volvieran a ser novios. Pero ahora, desde tierras Egipcias Danilo da un anuncio a sus seguidores, dice tener novia, veamos de quien se trata… Danilo presume a su ‘novia’ en Egipto Mediante su cuenta de Instagram el actor, presentador y modelo ecuatoriano presentó a su ‘pareja’ a través de una serie de fotografías, además de presumir su viaje a tierras egipcias. “Swipe para que conozcan a mi novia… no se pongan celosas ni me critiquen porque es solo unos años mayor que yo”, fue el texto que escribió el actor. Luego de ir avanzando con las fotos, nos dimos cuenta que el actor le quiso jugar una broma a sus seguidores, pues en realidad no está hablando de una novia física, si no de la pirámide ‘La Esfinge’, a la cual le está dando un ‘beso’ en el aire, en realidad la foto se acomodó bastante bien para parecer que si le estaba dando un beso ¡Qué ocurrente!

Danilo Carrera nueva novia: Michelle y Danilo tenían planes diferentes Varias de sus seguidoras si que se llevaron un susto, pues el actor no ha anunciado un noviazgo con nadie más después de su ruptura con la actriz Michelle Renaud. La actriz reveló después, que una de las razones por las cuales se separaron es porque quería ser madre pronto.

La actriz de 33 años, ya es mamá de Marcelo, de 5 años, y es fruto del romance que tuvo cuando estuvo casada con Josué Alvarado de 2016 a 2018, de acuerdo con Univisión, los planes para que Danilo se convierta en papá no están en puerta , pues dijo preferir enfocarse en otras cosas.

Así reaccionaron las fans de Danilo Los fans del galán ecuatoriano no tardaron en reaccionar a la broma que les jugó el actor, en el cual muchos comenzaron a decir que era muy guapa para el, una belleza histórica, mucho mucho mayor que el y demás bromas. “De seguro ya olvidaste a Michelle”, “Es mucho mayor que tu”. “Momento exacto en el que quieres ser La Esfinge”, “¡Ay que simpático! que bonita novia mi príncipe hermoso, pero bueno, me da gusto que estás disfrutando de tu viaje en Egipto. Bendiciones”, “Hermoso lugar, que bello estás Danilo”, “¡Que lindo y simpático eres!.

Danilo Carrera nueva novia: Se considera más que un actor Como actor, es uno de los protagonistas más solicitados del momento; el año pasado Danilo Carrera por fin vio cristalizado su anhelo de debutar como escritor con el lanzamiento de su primer libro, pero además tiene otras actividades que el mundo desconoce: por ejemplo la de agricultor. Además, un sueño que desea cumplir es llegar a las Olimpiadas. En su cuenta de Instagram, el ecuatoriano tiene la frase: Se dice que soy actor, pero nadie sabe a lo que en verdad me dedico. ¿Y a qué se dedica en verdad Danilo?, se le cuestionó al galán de 32 años, protagonista de la telenovela Contigo Sí. “A muchas cosas más. Me dedico a escribir, a mi hacienda con mis hermanos en Ecuador”, señaló Danilo. “Sembramos banana, soya, arroz, cacao, trigo, maíz. Me dedico también a jugar futbol. Hay muchas facetas más que quiero poner en mi vida”.

Danilo Carrera nueva novia: Decide invertir con lo que creció En su natal Guayaquil, Ecuador, Danilo creció viendo a su padre sembrar la tierra. Por eso ahora que es adulto y tiene poder adquisitivo, el actor decidió invertir en la cosecha y exportación. “Es algo que mi familia siempre ha hecho, sembrar la tierra y yo he seguido con ese legado. Me encanta trabajar la tierra, me falta tiempo para dedicárselo más, pero estoy ahí con mis hermanos haciendo equipo y cuando tengo la oportunidad los acompaño”. De acuerdo con Agencia Reforma la cosecha, comentó, le ha permitido abrir una importante fuente de empleo hasta para 80 familias. Además de que todo lo que siembran lo exportan, pero Danilo no se conforma, hay muchas otras cosas que desea realizar, por ejemplo poder participar en los Juegos Olímpicos.

Le gustaría estar en las Olimpiadas “En el 2021 al cien se cumplieron mis metas, pero todavía me faltan muchas cosas, por ejemplo ir a las Olimpiadas”, señaló el artista, quien se negó a revelar en qué tipo de disciplina le gustaría competir. “También me gustaría dedicarme a ayudar en Ecuador, a la gente de mi tierra”. Luego de su separación con la actriz Michelle Renaud, Danilo sigue soltero y contento de su etapa en solitario. “Estoy en el proceso que tengo de conocerme a mí mismo, disfrutarme a mí y hacer cosas que sean para mí”. Con información de Agencia Reforma.

Danilo Carrera nueva novia: Siempre se interesó Danilo por la redacción Pensar que por ser un actor reconocido se le abrirían con facilidad las puertas para su debut como escritor fue más difícil de lo que Danilo Carrera pensó, porque le tomó cuatro años demostrar que es un autor de best seller. Desde los 7 años de edad empezó a escribir sus propias historietas, a los 19 terminó su primer libro y a los 21 el segundo, pero éstos nunca los publicó, fue hasta sus 32 años de edad que el protagonista de la telenovela Contigo Sí logró su tan anhelado sueño de sacar a la luz “Cuando Nadie Me Ve”. Su obra literaria, que aseguró, se convirtió en best seller de Amazon (aunque no reveló las cifra de ventas), ya está en las librerías del país.

Por fin cumplió su sueño Carrera aseguró que le tomó años de arduo trabajo. “Fueron cuatro años de trabajo, cuatro años en los que estuve tocando puertas, de demostrarle a la gente que yo era capaz de escribir un libro, capaz de hacer un best seller”, señaló el actor ecuatoriano, llegué a creer que ser por ser actor me ayudaría, pero al contrario, te etiquetan ‘ay no, él es actor ¿Qué va a escribir? Es lo primero que decía la gente. Fue un proceso difícil, pero se logró”. Cuando por fin una editorial decidió publicar “Cuando Nadie Me Ve”, respetaron su historia, pero le ayudaron a que la lectura fuera más fácil y de las 500 páginas que entregó, las redujeron a 300.

“Me acuerdo que cuando presenté el libro, porque primero solo estuvo disponible de manera digital, hice entrevistas y los presentadores me decían: sí amigo, felicidades. Se cortaba la llamada, pero yo los seguía escuchando criticándome: ¿en qué mundo estamos ahora? ¡Que Danilo Carrera publica libros! ¡imagínense! ¿a dónde vamos a llegar”, dijo Danilo según Agencia Reforma