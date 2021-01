A pocas horas de su muerte, Alejandra Jaramillo rompió el silencio con un conmovedor mensaje. “No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo”, empezó diciendo la presentadora en su publicación de Instagram.

“Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. Y nuestro matrimonio? Y los 4 hijos que querías tener? y que entre risas te decía que solo iban a ser dos. Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. Qué hago con nuestros sueños? Con nuestros anhelos? Casémonos mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel”, prosiguió dirigiendo sus palabras a su amado que ya no está.