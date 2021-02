Confesando que ella quería una familia y él no: “Platicamos y queremos cosas distintas, yo quiero una familia , yo quiero hijos, y, él también pero no ahorita” habló con palabras temblorosas.

Después de que Michelle Renaud, y Danilo Carrera confesaran la verdadera razón de su rompimiento, los seguidores del programa se mostraron un poco molestos al respecto, debido a que argumentaron que ella siempre lo había querido más:

Una seguidora escribió: “Ella lo quiere, él no la quiere, y como dicen, las mujeres maduramos antes que los hombres, pobre chica, se le nota lo enamorada”.

“Yo siempre la vi más enamorada a ella, él seguramente no puede porque ella ya tiene un hijo, no sé, pero a él nunca lo vi enamorado de ella”. A lo que una seguidora le respondió: “Si hay amor no tiene nada que ver que alguno de los dos ya tenga hijos”.

Otra internauta reafirmó que él nunca la amó: “Bueno Michelle, entonces Danilo no te ama, parece que usted está enamorada sola, porque el amor es lo más lindo, tú quieres todo con la persona que amas”.

“Él no quiere nada formal, pero ella si, y lo mejor es que tomen caminos diferentes, aunque se amen se darán ese tiempo, también si él la amará de verdad le daría una familia, pero parece que él no piensa así”, “Wow, como que a él se le terminó el amor, se nota que a ella le dolió más”, “Uy que raro, no la ama, lo siento, niña valórate y no ruegues”.

Archivado como: Danilo Carrera razón rompimiento

