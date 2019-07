Daniel’s amigos armó la fiesta en el Chicagoland Speedway

Página

1 de 2

Daniel’s amigos se hizo sentir en Chicago.

El piloto mexicano no tuvo su mejor dia.

La carrera fue una fiesta hispana.

Una verdadera fiesta hispana se vivio en el Chicagoland Speedway donde cientos de fanaticos del mexicano Daniel Suárez armaron la feria para recibir al piloto regiomontano y hasta el cielito lindo entornaron.

Y no solo con bombos, platillos y porras se hicieron sentir los amigos de Daniel sino también con palabras expresaron su admiración por el piloto mexicano.

“De verdad que es un orgullo que un piloto mexicano nos esté representando en este deporte y dejando el nombre de México bien en el alto” expreso Marcos Carvajal quien lleva ocho años siguiendo la NASCAR y pertenece a Daniel’s amigos .

Por su parte el piloto Daniel Suárez manifestó sentirse muy contento con el recibimiento que carrera tras carrera le dan los miles de fanticos hispanos que colman las pista de NASCAR.

Ya en lo escitamente deportivo la Camping World 400 se vio interrumpida luego de doce vueltas por espacio tres horas luego que una tormenta de dimensiones bíblicas azotara el circuito de Illinois .

Daniel’s amigos

Con la reanudación de la carrera llego el triunfo del piloto con el numero 88 Alex Bowman, quien luego de una dura lucha con Kyle Larson en las vueltas finales se llevó la victoria en el Chicagoland logrando igual forma su primer triunfo dentro de la serie Monster de Nascar.

“Esto es algo que he querido toda mi vida”, dijo Bowman. “Estaba cansado de terminar en segundo lugar (3 veces en 16 carrera esta temporada)”.

Para Larson, el segundo lugar fue una decepción, al repetir lo que hizo el año pasado, cuando Kyle Busch, lo superó de forma similar. Sin embargo, Larson reconoció quedar genuinamente contento por la victoria de Bowman.

“De hecho me sorprendió quedar tan cerca de el”, dijo Larson, quien lideró 2 de l as 260 vueltas. “Pensé que cuando lo adelanté me iba a poder quedar ahí, pero él hizo un buen trabajo para recuperarse encontrar la forma en que su auto fuera mejor para ganar.

Tag:Daniel’s amigos

TE PUEDE INTERESAR: Se filtra foto de Aracely Arámbula con vestido transparente que desata las más bajas pasiones

ES TENDENCIA:

Tag: Daniel’s amigos