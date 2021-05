El actor español, Lenard Vanderaa, pide que paren los ataques hacía él y hacia su familia

Tras terminar su relación con Daniella Álvarez el actor recibió amenazas

En su video dijo que: “es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le falta una pierna, porque quería seguidores” Daniella Álvarez exnovio amenazas. El actor español, Lenard Vanderaa, subió un video a su cuenta oficial de Instagram donde dio a conocer que tras su ruptura con la exMiss Colombia Daniella Álvarez, ha recibido amenazas. Usuarios en las redes también opinaron al respecto. ¿Le hizo lo mismo que Luis Fonsi a Adamari López en su peor momento? Daniella Álvarez se recupera de manera satisfactoria y continúa su vida luego de que le amputaron parte de su pierna izquierda, pero es ahora su ex, el español Lenard Vanderaa, quien al parecer está pagando el ya no estar con ella, pues hasta amenazas ha recibido. Daniella Álvarez exnovio amenazas: Le agradece en redes Fue por medio de la revista People en español que la colombiana Daniella Álvarez confirmó que su relación con Lenard Vanderaa había llegado a su fin. Sin embargo, tras una publicación que realizó la Miss Colombia 2011 donde agradeció a las personas que estuvieron con ella a un año de haberle apuntado parte de su pierna, incluido a su ex, no fue muy bien recibida por muchos. “El que me demostró cada día el significado del amor incondicional, Lenard Vanderaa. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas”, expresó la modelo colombiana en una fotografía de ambos abrazados. Sin embargo, la historia remite a lo que sucedió hace años con Luis Fonsi quien abandonó a Adamari López mientras padecía cáncer de seno.

Daniella Álvarez exnovio amenazas: Recibe amenazas Tras dicha publicación los ataques hacia el actor español fueron tantos que tuvo que salir a defenderse en su redes sociales. Lenard Vanderaa aseguró que recibió amenazas tras hacerse pública su separación el pasado 15 de mayo, el día que ella recordó que justo hacía un año de su isquemia, reportó la revista People en español. En el video que Lenard Vanderaa subió a su cuenta oficial de Instagram negó haber dejado a Daniella Álvarez al perder su pierna y con gran molestia denunció que él y su familia habían recibido amenazas en las redes tras la publicación de la modelo colombiana.

Daniella Álvarez exnovio amenazas: Del amor al odio Lenard Vanderaa expresó en el video que: “Sí que es verdad que durante todo el proceso del año pasado, recibí muchos mensajes bonitos, de apoyo, de cariño, por todo lo que pasó y lo que ya sabéis… Pero luego hay muchos mensajes que he ido recibiendo durante meses, día tras día, de muchos insultos, de faltas de respeto, incluso amenazas contra mi persona”. Con un semblante serio el actor español narró que dichos mensajes se había pasado de la raya, pues en muchos de ellos ya se metían con su familia y lo amenazaban de muerte: “después se cruzó una línea, se metieron con mi familia, con mi madre, con mi hermana, que nada tienen que ver con mi vida… O con mi vida con otra relación con otra persona”. VER VIDEO AQUÍ

Daniella Álvarez exnovio amenazas: Aclara rumores En la grabación, el actor continuó explicando el por qué se encontraba en España y aclaró que no abandonó a Daniella Álvarez: “Siempre hay dos versiones en una historia, y yo no estoy aquí en España porque huí o porque la abandoné, si yo estoy en España es porque me tuve que ir por unas circunstancias, y tampoco tiene nada que ver mi visa…”, dijo. Sobre los rumores que se suscitaron tras su ruptura con la modelo colombiana, en los cuales decían que él era el culpable, el español dijo: “Entonces es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le falta una pierna, porque quería seguidores”, expresó indignado.

Daniella Álvarez exnovio amenazas: Le mandó sus mejores deseos “Yo creo que simplemente lo que hice como una persona normal, es estar apoyando a su pareja en los momentos más difíciles de su vida porque me necesitaba, y yo lo hice y estuve ahí durante cuatro horas al día, durante meses, porque era la mujer que yo quería, y lo hice y lo volvería hacer si volviéramos atrás”, dijo el español. Y continuó: “… pero la gente no sabe lo que pasa y como otra pareja normal pues se ha acabado y cada uno ha tomado su camino, y yo a Daniella simplemente le deseo simplemente lo mejor, en su vida siempre, de corazón, que sea feliz y ya está, es simplemente eso”, concluyó el actor español.

“¿Y será cierta tal amenaza?” En redes sociales, los usuarios inmediatamente expresaron su opinión: “Pues está en todo su derecho si no quiere continuar con ella. No tiene porque tenerle lástima ni quedarse con ella por eso, debemos aprender a respetar, nadie está obligado a permanecer con alguien solo por no verse mal!!!”. “No es obligatorio esta con ella después armar un tremendo show por eso”, “Y será cierta tal amenaza?. O será que esta buscando figuración en medios y captar seguidores?”, “La amaba de verdad? Vendrá uno que la ame tal cual cómo es. Fuerza Daniella!”, comentaron algunas personas.

“Cuando más necesita la abandona” “Eso se veía venir tanto show y mira cuando más lo necesita la abandona”, “El que se fue’, no hace falta, hace falta el que vendrá”, “Me parece muy sano y coherente, no debes seguir con su relación si ya no se llevan bien, sea como sea ella está pasando por un proceso difícil que solo ella debe afrontar con esa fortaleza y seguridad que siempre ha demostrado, se acabó, me parece bien que cada uno tome su rumbo, hay que superar las cosas, las relaciones se rompen, la vida no es color de rosa, la vida son momentos que hay que vivir solo o acompañado! El muchacho nada tiene q ver!”. “Es libre de hacer lo que quiera….está en su derecho…”, “Él no firmó un contrato para quedarse hasta la muerte con ella no funciona y ya”, “Entonces no había verdadero amor, el amor nunca renuncia”, “Bueno yo creo que peor es que se quede por lástima, así es la vida, él está en su derecho y no hay porque condenarlo”.

Lo comparan con Luis Fonsi Los usuarios de People en español continuaron con los comentarios, y hasta compararon el caso con lo ocurrido hace años entre el cantante Luis Fonsi y la conductora Adamari López, “Lo mismo que Fonsi, dejó a Adamari cuando se enteró del cáncer, los hombres!” “El joven es libre de estar con la persona que él quiera… y uno tiene que respetar…”, “No la amaba, todo era show punto, y eso no amerita comprensión, más tampoco tiene que ir a ponerle un micrófono… quien ama no se va, punto señores, pero déjenlo que su minuto de fama quede atrás”.

Reviven el caso Fonsi-Adamari El caso de Fonsi y Adamari fue muy mencionado, como lo hicieron en las redes sociales del programa de espectáculos Suelta la Sopa, donde comentaron: “Pasó como con Luis Fonsi y Adamari López”. “Sentirse obligado a estar con alguien solo por lo que le pasó a la chica no es amor!”. “Si se le acabó el amor es mejor que la deje. Nadie merece estar con alguien que no ama. Y ella merece lo mejor. Ambos”, “El que dio todo en esa relación fue él. Ella vive para su hermano y es el que tiene todo el protagonismo en su vida. Él era el que realmente se veía enamorado. Dios permita que encuentre una buena mujer que no lo utilice como paso en esta ocasión, y le dé la mujer que se merece”.