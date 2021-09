Ex Miss Colombia estrena nuevo novio

Daniella Álvarez, a quien la amputaron una pierna, estrena novio

Se trata del actor colombiano Daniel Arenas “Es un ángel terrenal y la mujer de mis sueños”; Se revela que la ex reina de belleza y miss Colombia, Daniella Álvarez, a quien le amputaron una pierna, está estrenando nuevo novio y es nada más y nada menos que un famoso actor colombiano, quien fue el encargado de anunciar esta gran noticia. Se trata del actor de telenovelas, Daniel Arenas, quien confesó que se encuentra muy feliz y agradecido de haber encontrado una persona como ella. Relacionado Tragedia en México: Mueren 16 pacientes de un hospital inundado por las lluvias Una misteriosa luz de fuego apareció en el cielo causando preocupación (FOTOS) ¡De luto! Maria Celeste Arrarás sufre por muerte de querido amigo a causa del COVID (VIDEO) Fue en junio del 2020 cuando se dio a conocer que la ex reina de belleza, Daniella Álvarez, ex Miss Colombia 2011 – 2012, confirmó que le amputarían su pie izquierdo debido, todo esto depués de haberse sometido a tres cirugías de emergencia debido a una masa anómala en su abdomen. Termina su antigua relación Tras esto, y después de anunciar que le amputarían su pie izquierdo, la reina de belleza, Daniella Álvarez meses después anunciaría que su relación con el actor español Lenard Vanderaa, el joven que la acompañó en todos estos difíciles momentos estaba llegando a si fin, y mediante sus redes sociales, confirmaría esta ruptura: “El que me demostró cada día el significado del amor incondicional, Lenard Vanderaa. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas”, expresó la modelo colombiana en una fotografía de ambos abrazados. Tras esto, al joven le comenzó a llegar un sin fin de críticas, ya que apuntaban que Daniella no se merecía, comparándolo con el caso que existió entre Adamari López y Luis Fonsi, quien la dejó después de haber sido diagnosticada con cáncer.

Daniella Álvarez, ex reina de belleza, estrena nuevo novio Afortunadamente para la ex Miss Colombia, Daniella Álvarez, las cosas en el ámbito del amor le vuelven a sonreír, y a los meses de haber terminado con su ex pareja, la guapa modelo ya está estrenando ya nuevo novio. Se trata del galán de telenovelas colombiano, Daniel Arenas, quien fue él mismo el encargado de anunciar esta gran noticia, confesando que para él Daniella es su chica ideal. De acuerdo con información arrojada por el portal de El Universal, desde hace ya unas semanas se comenzaba a hablar de una posible relación entre el actor y la modelo, todo esto después de que se comenzaran a circular varias fotografías en las que aparecían juntos, sin embargo no fue hasta que el mismo protagonista admitió este nuevo romance.

Se trata de Daniel Arenas; Daniella Álvarez, ex reina de belleza, estrena nuevo novio Durante su entrevista con el programa Formula Espectacular de Grupo Fórmula, Daniel Arenas confesó que a pesar de que él nunca ventilaba su vida privada, se sintió con la libertad de hablar de eso, confesando lo feliz que estaba: “Desde que llegué a México hace 11 años nunca hablo de mi vida privada ni sentimental ni amorosa”. Tras esto, el actor confeso que él era el nuevo novio de la ex Miss Colombia, Daniella Álvarez, mostrándose feliz de ser la persona que la acompañe en cada momento: “Te lo voy a decir porque no tengo ningún problema y estoy demasiado feliz: sí, somos pareja, somos novios desde hace unos meses y estamos muy contentos”.

“Es un ángel terrenal”; Daniella Álvarez, ex reina de belleza, estrena nuevo novio Después de revelar que él era el nuevo novio de la ex miss colombiana, el actor Daniel Arenas se mostró ilusionado con esta nueva relación, confesando que Daniella Álvarez era su chica ideal y que estaba muy orgulloso de ser alguien tan importante para ella: “La verdad es un ángel terrenal Daniella y mi Dios me la puso en mi camino”. “Estamos en ese proceso de estar felices y de ser agradecidos con lo que estamos viviendo. Sentimos que de verdad es como un milagrito de Dios y estamos ahí construyendo y valorando cada día”, agregó el actor. Por otra parte, y através de sus redes sociales, Daniel Arenas dejó claro que Daniella Álvarez es la mujer de sus sueños.

"Él es todo un caballero"; Daniella Álvarez, ex reina de belleza, estrena nuevo novio Ante esta gran noticia, diversos seguidores de la cuenta de Instagram de Despierta América, quienes también dieron a conocer esta noticia comenzaron a reaccionar, felicitando a la nueva pareja: "Muy bien, así se habla carajo, él es todo un caballero, felicidades para ambos, y que sean muy felices", "Dios quita, y cuando da multiplica". "Él es todo un caballero y ella se merece a alguien así", "Que lindo, ellos merecen toda la felicidad del mundo", "Ella es una guerrera y una dama, y él todo un caballero", "Hacen muy bonita pareja", "Me gusta cómo se ven, además de que se llaman igual jajaj", "Felicidades, Dios bendiga esa relación, hacen muy linda pareja".

Le recuerdan a su ex Por otro lado un seguidor destacó lo siguiente: "Que bueno, espero que sean muy felices y una relación duradera porque el día que la dejes de seguro que sus seguidores te matarán, tal y como lo hicieron con el ex novio". Cabe destacar que no fue hace mucho cuando a la ex pareja de Daniella Álvarez, Lenard Vanderaa, le llovió un sin fin de criticas después de darse a conocer que ambos habían terminado. Y es que después de informarse que ellos ya habían terminado, los ataques hacia el actor español fueron tantos que tuvo que salir a defenderse en su redes sociales, asegurnado inclusive que recibió amenazas tras hacerse pública su separación el pasado 15 de mayo, el día que ella recordó que justo hacía un año de su isquemia, reportó la revista People en español.

Ex novio de Daniella Álvarez recibe amenazas En el video que Lenard Vanderaa subió a su cuenta oficial de Instagram negó haber dejado a Daniella Álvarez al perder su pierna y con gran molestia denunció que él y su familia habían recibido amenazas en las redes tras la publicación de la modelo colombiana: "Sí que es verdad que durante todo el proceso del año pasado, recibí muchos mensajes bonitos, de apoyo, de cariño, por todo lo que pasó y lo que ya sabéis… Pero luego hay muchos mensajes que he ido recibiendo durante meses, día tras día, de muchos insultos, de faltas de respeto, incluso amenazas contra mi persona".

"Siempre hay dos versiones en una historia" Con un semblante serio el actor español narró que dichos mensajes se había pasado de la raya, pues en muchos de ellos ya se metían con su familia y lo amenazaban de muerte: "después se cruzó una línea, se metieron con mi familia, con mi madre, con mi hermana, que nada tienen que ver con mi vida… O con mi vida con otra relación con otra persona". El actor continuó explicando el por qué se encontraba en España y aclaró que no abandonó a Daniella Álvarez: "Siempre hay dos versiones en una historia, y yo no estoy aquí en España porque huí o porque la abandoné, si yo estoy en España es porque me tuve que ir por unas circunstancias, y tampoco tiene nada que ver mi visa…", dijo.

"Es muy fuerte escuchar que la abandoné" Sobre los rumores que se suscitaron tras su ruptura con la modelo colombiana, en los cuales decían que él era el culpable, el español dijo: "Entonces es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le falta una pierna, porque quería seguidores", expresó indignado. "Yo creo que simplemente lo que hice como una persona normal, es estar apoyando a su pareja en los momentos más difíciles de su vida porque me necesitaba, y yo lo hice y estuve ahí durante cuatro horas al día, durante meses, porque era la mujer que yo quería, y lo hice y lo volvería hacer si volviéramos atrás", dijo el español.