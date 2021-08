Hace un par de horas se dio a conocer la muerte de la ex concursante de Enamorándonos USA, quien encontró el amor con uno de los participantes y llegó a casarse con él. Meses después, la joven insistió en viajar a México (su país natal) para presentar en su familia a su esposo; aprovechando que se encontraban en México, la joven decidió ir a una Clínica en donde revisaron su antecedente de caída de cabello.

Daniela, quien se hizo conocida por su participación en Enamorándonos USA, no pasaba por alguna enfermedad y tampoco se realizó algún procedimiento estético. Según comentó el médico que estaba presente al momento de su muerte, la joven se encontraba en muy buenas condiciones sólo que de un momento a otro, comenzó a sentirse mal.

En el medio comentaron que todo ocurrió al salir. Fuera de la clínica, la joven de 29 años sufrió un "paro cardiorrespiratorio", de acuerdo con el doctor que la atendió, David Poletti. La versión aún no ha sido confirmada por el esposo o la familia de Daniela, por lo que no se conoce las circunstancias por las que estaba pasando la joven.

Después de que se anunciara la muerte de la ex concursante, fueron varias las dudas que surgieron por el incidente. Una de las hipótesis que habían formado era por la falta de cabellera que la mexicana y con ello, creían que estaba sufriendo de una enfermedad; todas las dudas fueron disipadas cuando Univisión obtuvo una entrevista del médico que la asistió al momento de su muerte, quién declaró que todo se trato de un paro cardiorrespiratorio.

"La señorita murió al ojo de su abuela, de un acompañante y de su marido allá afuera. Yo me acomedí (durante) 35 minutos de intentar sacarla de un paro cardiorrespiratorio, me dispuse a asistir a una persona que estaba en paro cardiorrespiratorio y afuera de mi clínica". mencionó el médico para Univisión Digital, dejando en claro los hechos que habían pasado.

Según cuenta David Poletti, la muerte de Daniela ocurrió a la vuelta de de las instalaciones de Derma Norte a las 3:30 pm, cuando le informaron que su paciente se encontraba en un estado delicado. Él mencionó que la joven se encontraba teniendo un paro e intentó sacarla de esa situación con vida, pero lamentablemente eso no sucedió.

"Fue una acción profesional de conmiseración, misericordia o compasión de ir a asistir a alguien que cayó en paro, que qué lástima que casualmente había recibido consulta aquí, pero se pudo haber muerto en el aeropuerto", aseguró David Poletti, ante la muerte de la ex concursante de Enamorándonos.

El médico mencionó que si le había dado la ayuda, fue más por una acción de conmiseración con la joven ya que ella estaba fuera de la clínica al momento de su muerte. Además, mencionó que era una lástima que hubiera muerto minutos después de salir de su consultorio por que también pudo pasarle en el aeropuerto y ahí no habría recibido la misma ayuda.

“Ella vino a consulta con su marido, se atendió a los dos. Se le dijo que de Nueva York me mandara por correo electrónico sus resultados. Ellos venían de Pedregoso, Zacatecas, porque el señor dominicano vino a conocer a su familia. Tenían poco que se casaron”, confesó el médico de la joven.

Según comenta Poletti, era la primera vez que Daniela y su marido visitaban México. Ella asistió a la consulta que pidió desde Nueva York en compañía de su esposo y ambos habían querido estar en México porque su esposo no conocía a su familia y ese era el motivo principal de su visita; nunca se imaginaron como terminaría.

“Ella no recibió ningún procedimiento ni la paciente tomó ningún medicamento. No se hizo más que la revisión clínica”, comentó el médico en entrevista por teléfono con el medio de comunicación de Univisión. En esta entrevista dio a conocer los detalles más sórdidos de lo que pasó con Daniela Rodríguez.

Él quiso dejar en claro que Daniela no venía consumiendo medicamentos y muchísimo menos, recibió algún medicamento en aquella cita médica. Como fue la primera cita médica, se realizó solamente el historial médico y se comenzó con el diagnóstico del problema que la joven tenía en su cuero cabelludo.

“Tenía problemas en el corazón”

Según el relato del médico, Daniela sufrió de un problema del corazón. Al ir formando el expediente médico, la joven mencionó con el doctor que ella había sufrido un problema en el corazón desde que tenía 19 años y de ahí, lo dejó a la deriva; lamentablemente, las consecuencias se dieron años después y ella falleció.

“Desde los 19 años tuvo algo o tenía algo pendiente en su corazón, nunca lo pudo dar como diagnóstico. No sé si tuvo un aneurisma en su coronaria, en una de las más importantes, la arteria coronaria, pero ella sabe, sabía, relataba que le hicieron tres cateterismos. No acabó de definir ella, ya no le dio seguimiento”, confesó el doctor.