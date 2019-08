Daniel Suárez lucha por meterse al playoff de Nascar

El piloto mexicano Daniel Suárez continua su lucha por meterse al playoff de la serie Monster de Nascar al llegar en la quinta posición en la Consumers Energy 400 celebrada en el Michigan International Speedway.

El piloto con el numero 41 del equipo Stewart Hass Racing se encuentra en la posición 17 a solo 6 puntos del último puesto que otorga un cupo a las Vegas donde comienzan los playoffs de la Monster Energy Nascar cup el próximo 14 de septiembre.

The cutline changes once again following an eventful day at @MISpeedway . pic.twitter.com/NUcK7yRXFW

El compañero de equipo del mexicano Kevin Harvick adelantó a Joey Logano en la vuelta 183 de las 200 programadas y cerró la victoria con 1.595 segundos de ventaja en la Consumers Energy 400 celebrada en el Michigan International Speedway.

“I really want to do that soon. This team deserves it.”

A top-five finish for @Daniel_SuarezG puts him closer to the playoffs, but as the @StewartHaasRcng driver watched his teammate do burnouts, he knows he wants to get that first win in the @NASCAR Cup Series. pic.twitter.com/1rrzMQF0Hy

— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 11, 2019