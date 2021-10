Daniel Elbittar y la verdad de Livia Brito en La Desalmada

El venezolano habla en exclusiva sobre esta telenovela que ha generado tanto éxito

Interpreta a César, un joven varonil, fuerte y misterioso. Es muy trabajador, pero se convirtió en un hombre vengativo Daniel Elbittar La Desalmada. Daniel Elbittar Villegas, es un actor, modelo y cantante venezolano, conocido por actuar en varias telenovelas que lo han catapultado en el mundo de las redes sociales. Ahora el artista habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre su compañera Livia Brito protagonista en La Desalmada. El venezolano Daniel Elbittar interpreta a César, un joven varonil, fuerte y misterioso. Es muy trabajador, pero se convirtió en un hombre vengativo. Conoce bien las labores del campo y es hábil montando. Aprendió a pelear y a sobrevivir en la cárcel, donde pasó varios años. Todos le temen por su aspecto huraño y ropa vieja. Daniel Elbittar habla de César en la Desalmada Fernanda es la única que le ofrece trabajo y pronto él se convierte en su motor para seguir buscando justicia, pero enseguida nace un sentimiento especial hacia ella, sin embargo, su odio por Octavio y deseo de revancha es más grande que cualquier otro sentimiento. Por su parte Livia Brito protagoniza a Fernanda Linares una joven hermosa y trabajadora. Tiene una inteligencia nata que la destaca como líder. Está dedicada de lleno a las faenas del campo y se ha convertido en una extraordinaria y valiente jinete. Es inteligente y de gustos sencillos. Irradia una sensualidad natural sin proponérselo. Al quedar huérfana, se muda a Ichámal, se asocia con Juana y juntas dirigen el Rancho Nuevo Amanecer.

Daniel Elbittar La Desalmada: ¿Cómo te preparaste para interpretar a César? “Yo empecé, recibí una llamada de parte del Güero Castro, para formar parte de la Desalmada, porque ya habíamos tenido dos intentos de trabajar juntos, pero por cuestiones de tiempo nunca se cerró. Yo estaba haciendo otros proyectos cuando ellos empezaron, entonces no pudimos organizarnos”. “Pero en esta no tenía ningún proyecto en puerta y me llamaron para hacer el casting y me quedé. Realmente tuve muy poco tiempo de preparación, estuve como dos semanas para preparar el personaje. Pero con toda la biografía y con todo los antecedentes que me dieron fue más que suficiente”.

Daniel Elbittar La Desalmada: Habla de su personaje en La Desalmada “César es un personaje que tiene un pasado muy oscuro, porque le asesinaron a su hija quemada, su esposa muere de depresión, él lo acusan injustamente y va a la cárcel durante casi tres años. Cuando él sale es lo único que tiene en su mente es hacer justicia, entonces eso es lo que lo une al personaje de Fernanda, porque los dos tienen básicamente el mismo objetivo que es hacer justicia de Octavio”. “Mi personaje entra en el capítulo 22 hasta el final de la telenovela y viene hacer la parte antagónica de la historia de amor entre Fernanda y Rafael. Muy contento con el personaje, tuve que aprender a manejar explosivos, a manejar armas es un personaje que tiene mucha acción y una carga emotiva muy fuerte”.

Daniel Elbittar La Desalmada: ¿Qué sientes de estar trabajando con un elenco de primer nivel? “Yo creo que ese público nunca se había ido, estaba dormido realmente, una de las cosas que el Güero tuvo la visión fue esa de armar un gran elenco con un buen libro y elenco de puras superestrellas y regresar el género de la telenovela. Todo es un melodrama, es una historia clásica, tradicional, pero el Güero tuvo la visión de hacerla con un elenco de primera”. “Aparte cambio el tema de lo que es la imagen, el 80% de todo lo que grabamos, fue en locaciones y el 20% en foro, eso le da una riqueza visual, que la hace un poco diferente y hace que la gente conecte también. Porque filmamos en Pueblos Mágicos, en lugares muy bonitos y ese tipo de lugares conecta con la audiencia”.

Daniel Elbittar La Desalmada: ¿Nunca sales de pleito con tu esposa por celos? “No para nada, entendemos perfectamente lo que es nuestra chamba y no andamos con problemas, yo creo que a estas alturas de la vida no. A lo mejor uno más joven si le podría generar algún tipo de celo o algo. Yo entiendo que ese es su trabajo, ella entiende que este es el mío y no nos damos problemas, más bien nos apoyamos”. “Yo fui el primero que vi sus primeras escenas en el Señor de los Cielos con Rafael Amaya y con Fernanda Castillo que estaban haciendo un trío, para mí fue hasta divertido verla a ella en esa faceta, pero la verdad nos llevamos muy bien, no, no somos personas de tener celos y ese tipo de cosas”.

Vas a vas a producir una serie próximamente, ¿ya tienes detalles de eso? "Sí, bueno, ya hice el piloto, lo que es el piloto. Estuvimos haciendo esta serie que se llama Ni tan raro, donde yo soy productor ejecutivo y también soy el protagonista. Este es una serie de seis episodios de que cuenta la vida de un personaje que descubre a los cuarenta años que es bisexual". "Entonces está bien interesante. Es algo totalmente distinto a lo que yo he hecho en mi carrera y es un reto muy rico que estoy afrontando con la mayor dignidad y estoy ya muy ansioso de que esté listo el piloto ya para generar la temporada completa".

¿Vas a lanzar algo con Carlos Baute? "Si, bueno, ahorita tengo un proyecto en puerta que todavía no puedo pues mencionarlo, pero básicamente pospuse el lanzamiento de esta canción con Carlos para cuando ya este proyecto esté al aire. Entonces voy a lanzar esta canción el año que entra Dios mediante y es una canción que me tiene muy contento porque la produjo Rey el auténtico, es el productor de Nicky Jam y de grandes estrellas de la música latina". "Y eso me tiene muy feliz porque es una de las mejores canciones que he tenido en mis manos y tener la posibilidad de hacerla. Este está increíble. Entonces bueno, estoy muy enfocado de poder lanzar este tema lo más pronto posible".

¿Qué sientes de que algunos de tus ex compañeros como Melissa Barrera, están haciendo también una carrera exitosa en Hollywood? "Me da muchísimo gusto ósea Melissa, yo creo que es una de las parejas con la que yo más he tenido química en el set y ella y yo tuvimos pues una relación de trabajo muy bonita. Esa novela nos llevó a muchísimos países y me da muchísimo gusto que ella este esté trabajando porque está cumpliendo sus sueños"."O sea, cuando nosotros grabamos hablábamos de eso, no de Hollywood y de tantas cosas por hacer y creo que le llegó su momento y está triunfando y me da muchísimo gusto de que le está yendo muy bien".

¿Qué recuerdos tienes de tus inicios no te da nostalgia en esa época? "Sí, bueno, claro, todo da nostalgia, y más cuando son tus inicios. Porque tienes esa hambre de triunfar, de que te vaya bien. Y la verdad que pues yo me disfruté cada stage de mi carrera, o sea, lo he disfrutado al máximo y siempre tuve en claro hacia dónde iba. Entonces sabía que todo lo que estaba pasando era un proceso para llegar a un lugar". "Entonces creo que Frenesí este Siempre tuya Acapulco, Guerra de Ídolos, El secreto de Selena, pues todo ha ido sumando, sumando en mi carrera El Dragón, este para llegar a lo que estoy viviendo ahora. Y también sé que lo que estoy viviendo ahora es un paso más para ir al siguiente nivel. Entonces mira yo disfruto cada día y cada etapa de mi carrera al máximo".