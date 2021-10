Daniel Bisogno presume a su supuesto novio

Comparte fotografía a lado de su pareja

Se trata de un joven de 24 años ¡Ya no esconde su amor! A través de sus redes sociales, el conductor mexicano, Daniel Bisogno presume a su presunto novio, el cual aseguran es varios años menor que él, ya que el joven tiene 24, mientras que el presentador 48 años, desatando un sinfín de comentarios al respecto en redes sociales. Relacionado Se estrella avión en edificio de Italia, hay ocho muertos Profeco anuncia que retirará sopas Maruchan en México Alcaldesa en bikini y escote, asegura que desmantelará al CJNG Fue en el año 2019 cuando se daba a conocer que uno de los conductores estrellas del programa de Ventaneando, Daniel Bisogno finalizaba su matrimonio con Cristina Riva Palacio, con quien tuvo una pequeña de nombre Michaela Bisogno, en medio de una gran polémica y un sin fin de especulaciones en torno a esta separación. ¡Ya no esconde su amor! Daniel Bisogno presume a su supuesto novio A un año de este hecho, ya mucho se comenzaba a hablar respecto a la sexualidad del conductor, en donde se argumentaba que posiblemente Daniel Bisogno era gay, sin embargo, el presentador de televisión no había querido declarar nada al respecto, hasta hace unos pocos días, en donde según Chisme No Like asegura que presumió por primera a su presunto novio en redes sociales. De acuerdo con el portal de Tv Notas, se informa que Bisogno y su novio, de nombre Jesús Castillo de 24 años, ya llevan poco más de un año de relación, y que, a pesar de que el conductor había querido mantener en privado su relación debido a que muy rara vez compartían detalles de su romance, ya habían captado a la presunta pareja “algunas veces” juntos.

Daniel Bisogno publica fotografías a lado de su presunto novio Sin embargo, todo parece indicar que el conductor mexicano está listo para gritar su amor por su joven novio y hacer público este supuesto noviazgo, ya que a través de sus redes sociales, Daniel Bisogno ha compartido varias fotografías y momentos que ha vivido a lado de su pareja, mismas que el portal de noticias de Tv Notas ha compartido. En ambas fotografías, a se ve a la pareja, Daniel Bisogno y su presunto novio a la derecha de él, junto a dos jóvenes más, mientras que en la segunda se logra ver una fotografía solo de la pareja, ambos con una gran sonrisa en su rostro. El portal destaca que estas imágenes las compartió el conductor del perfil de Jesús Castillo, pero después fueron reposteadas por el conductor junto a varios corazones, aunque minutos después las eliminó.

“Tanto que se burlaba”; Daniel Bisogno presume a su supuesto novio en redes sociales Por otra parte, la cuenta de Instagram del programa de Elisa Beristain y Javier Ceriani, Chisme No Like, también compartieron estas fotografías, afirmando que travas varios meses de noviazgo, Daniel Bisgno “ya no esconde más su noviazgo con su joven pareja”: “¡Dándole vuelo a la hilacha! #DanielBisogno ha decidido disfrutar del amor y de su joven noviecito sin esconderse de nadie, pues ya comparte fotos con él yéndose de fiesta en su #Instagram” ¡Tanto que se burlaba!”, esta publicación desencadenó un sin fin de comentarios entre los seguidores de la cuenta, quienes aseguraron que no se trataba de que fuera su novio, sino de que el conductor se la pasaba burlando de vidas ajenas.

“Lo malo es que él se burlaba de los gays”; Daniel Bisogno presume a su supuesto novio en redes sociales Una seguidora escribió lo siguiente en las fotografías de Daniel Bisogno con su presunto novio: “No me cae muy bien Daniel pero es su vida y si es gay o no, es su cuete ¿no?”, a lo que una usuaria le responde: “(…) Ese tipejo ha hablado mal de todos, que ahora que le toca a él lo hacen la víctima”, “Todos pensamos lo mismo, muy su vida y no tiene nada de malo ser gay. Lo malo es que ese anciano se ha burlado de otros gays”. “Por su puesto que cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, pero este tipo se burlaba de los gays”, “Lo que jamás entenderé es com siempre ha hablado horrible de las personas gays, y hace burla de eso y él siempre se ha visto como gay, aunasí aunque tuviera novia, lo que se ve no se pregunta”. VIDEO AQUÍ

“Parece su nieto”; Daniel Bisogno presume a su supuesto novio de 24 años Por otro lado, algunos seguidores de Chisme No Like, sacaron a relucir la diferencia de edad que había entre Daniel Bisogno y su presunto novio: “No hay ningún problema que sea gay, el problema es que le encanta burlarse de los demás y cuando le toca se molesta. Que gusto por los chiquitos tienen estos señores, hay tanto hombre y ellos con unos que parecen nietos”, “Yo creí que era su hijo”, “El problema no es que sea gay, el problema es que parece un niño de 15 años el noviecito”. El portal Radio Fórmula argumenta que el supuesto nuevo novio del conductor es un joven de 24 años, y al parecer estudia la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de México, y forma parte de un trío de influencers que se hace llamar “Los Jonas Vlogguer”, el portal también informa que el conductor y Jesús Castillo, su presunto novio, se conocieron en un centro nocturno llamado “Baby”.

Galán y actor de telenovelas, Roberto Manrique confiesa que es gay "Tengo novio y tenemos una relación hermosa". Galán y actor de telenovelas, Roberto Manrique, quien participó en la producción "Sin senos no hay paraíso", reveló por primera vez su orientación sexual y confesó en redes sociales que es gay. El actor y modelo de 42 años, quien dio vida al personaje Santiago Sanín en la serie Sin senos no hay paraíso, habló por primera vez de su orientación sexual y afirmó que él realmente no hacía esto porque continuara "adentro del closet", sino lo hacía más para estar en paz con su niño del pasado, aquel pequeño que no lo dejaban ser libre.

Galán y actor de telenovelas confirma que es gay Fue a través de su cuenta de Instagram en donde el actor y galán de telenovelas, Roberto Manrique publicó un poderoso mensaje en donde informaba a sus seguidores sobre su orientación sexual, revelando que era gay y que había sentido el impulso de hablar de un tema que nunca había hablado de manera pública: "Quisiera hablarles de un tema muy personal y muy privado como lo es mi orientación sexual, nunca me había parecido importante contar que soy homosexual, porque realmente consideraba que es irrelevante, y que hay otros aspectos de quien soy, que realmente es lo prioritario", comenzó el actor en su video.

Se sentía culpable Tras esto, el galán y actor de telenovelas, Roberto Manrique, comentó que últimamente se había estado sintiendo un poco raro y esto lo llevo a meditar sobre lo que él estaba sintiendo, ahí fue cuando se dio cuenta lo que estaba pasando y llegó a la conclusión de que todavía no se podía amar: "Que loco, que absurdo, no me termino de amar", confesó en su video en donde revelaba que era gay. Indagando un poco más a fondo sobre este sentimiento, concluyó que era porque sentía culpa, y no de la persona que es actualmente, sino de su niño del pasado, aquel que era bastante reprimido, quien vivía en una sociedad que no lo dejaba ser libre y que le repetía que "llorar no era cosa de hombres", entre muchas cosas más.

Fueron momentos muy difíciles cuando era aún muy joven En su video, de alrededor de casi 9 minutos, el actor y galán de telenovelas, Roberto Manrique, además de confesar que era gay y hablar sobre su orientación sexual, el también modelo comentó lo difícil que fue para él no poder expresarse como era cuando fue niño, debido a que empezaba a sentir culpabilidad por sentirse atraído emocionalmente por personas de su mismo sexo: "Robertito se crio en un mundo que no se le permitía ser quien era, en donde hasta llorar no era de hombres, en donde la vulnerabilidad no era digna. Estaba juzgado, ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres, y que sentía desde que tengo memoria, que en mí había algo que estaba mal, ¿Cómo no voy a seguir sintiendo algo de culpa por ser quien soy?".

"No hago esto para salir del closet, realmente todos lo sabían" Ante esta impactante revelación, el actor y galán de telenovelas, Roberto Manrique decidió dar el siguiente paso por su bienestar propio y decidió contar de manera pública que era gay, aunque era algo que tantos sus amigos y familiares ya conocían, afirmando que realmente él no sentía que con esto estaba "saliendo del closet": "A pesar de que no siento que desde hace 20 años que vivo en el closet, no siento que es una salida del closet, porque mi familia maravillosa lo sabe, cuando trabajo, en cualquier proyecto, todos lo saben, mi círculo lo sabe, sigo conociendo gente por la vida y les cuento y hasta mis fanáticos lo saben".