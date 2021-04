Castillo acudió a la obra de su pareja titulada “Hoy no me puedo levantar”, y decidió compartir el video en sus redes sociales, cosa que el presentador mexicano también realizó, ya que re posteó la grabación del joven en donde el periodista Javier Ceriani afirma es su nuevo novio.

Anteriormente a través de un video que filtró la revista ‘ TV Notas ‘ no quedan dudas de que el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno es gay y ya no lo oculta. Lo anterior, porque fue captado en un antro gay en la Ciudad de México al que llegó sólo, sin embargo, ahí se encontró con un joven mucho menor que él y finalmente fue captado besándolo.

Se besa con otro hombre

En el video, se aprecia cómo Daniel Bisogno llega al lugar gay ubicado en la zona rosa de la Ciudad de México, y después huyendo del celular que lo está grabando desde lejos se pierde entre la multitud de hombres. Sin embargo, para despejar dudas, una escena más de cerca graba al conductor de Ventaneando en lo que parece ser una íntima plática con un joven mucho menor que él a quien termina robándole un beso en la boca.

Rápidamente, los comentarios no se han hecho esperar: “Khaaaaaa!!!.. tan varonil él, no lo puedo creer, (SARCASMO)”, “Somos unos morbosos!!! Jajaja like si entraste por morbo! al fin ! Haber si ya va a hablar!!! Ya no le queda de otra a Bisogno”, “Qué bien por ellos, pero qué tal para los que decían que todo era foto montaje? Ahí están sus fotos montajes. Así o más claro?!”, “A ver si todavía lo defiende la Chapoy, ya que es su tapadera”, “No ma…!!!!! Tanto que se burló de Pedrito sola”, “No tiene nada de malo que besé a otro chico, el problema es que quiere aparentar algo que no es”. Archivado como: Daniel Bisogno presenta novio Jesús Castillo.