El novio de Daniel ya convive con la familia del periodista

El amigo cercano de Daniel confesó que Jesús, la pareja sentimental del periodista ya ha tenido la oportunidad de convivir con la familia del presentador de ‘Ventaneando’, “Algo que vino a fortalecer más su noviazgo, fue que Jesús ya convive con la familia de Daniel, pues ya no tienen que esconderse y salen como cualquier pareja. Lo que hoy está viviendo Daniel, es gracias a que lo trabajó en terapia”.

“Cuando se separó de su esposa (en 2019), él era muy agresivo y gracias a las terapias, descubrió que esa agresividad era un reflejo de lo que estaba escondiendo: no aceptarse tal como es. Su familia también las tomó. Con la única que no ha convivido es con la hija de Daniel, ya que la madre de esta le pidió que se mesurara en cuanto a su convivencia con ella. Cristina no se mete en la vida de Daniel, pero sí le pide que a la niña no la meta en este rollo”, expreso. Archivado como: Daniel Bisogno entregó anillo.