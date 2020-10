El conductor Daniel Bisogno afirma que la actriz cubana inventó su secuestro exprés

Supuestamente la actriz lo hizo para volver a Estados Unidos a trabajar en una televisora

“Las cubanas han venido a hacer una desgracia”, expresó Daniel Bisogno

Daniel Bisogno mentira. El pasado lunes la actriz Aylín Mujica aseguró que fue víctima de un secuestro exprés en la madrugada de ese día, esto sucedió en la Ciudad de México, pero el día de hoy el conductor Daniel Bisogno aseguró que fue mentira, según reportó Grupo Fórmula

En una emisión del programa Ventaneando el conductor Daniel Bisogno tuvo una plática en vivo con el productor Alejandro Gou, en donde los dos comentaron que tenían sospechas del supuesto secuestro de la actriz.

El productor dijo que el hablo con la actriz Aylín y que ella le comento que por el susto que se llevó la actriz por el asalto faltaria dos semanas a la obra teatral en la que se presenta en la Ciudad de México. Pero resulta que ella entró a trabajar a Telemundo y afirman que Aylín nunca quiso poner una denuncia por el delito.

“Dijo que no quería saber nada de denuncias. Yo no quiero poner en duda sus palabras, pero no le creo. La neta no se me hace justo que el trabajo de todos sus compañeros, con tanta publicidad e inversión hecha. Mi suspicacia dice muchas cosas que se unen que no pasó”, aseguró Gou a Bisogno.

En la transmisión detallaron que Aylín Mujica llegó en perfecto estado a los Estados Unidos tras su vuelo en la madrugada del lunes, además el productor Gou se acordó que la actriz quiso hablar con él en el fin de semana.

“Aylín Mujica fingió todo este asalto que nunca existió. Ella ya había querido hablar con Gou y tomó su vuelo. La secuestraron, la tocaron indebidamente, pasaron por tres cajeros. ¿Tú crees que después del asalto haya dicho ‘Me deja ahí en el aeropuerto’? De ahí tuvo que subir al avión con 6 maletas y escribió que llegó divinamente”, dijo Bisogno.

“En mi empresa, el que quiera estar que esté. Si no está, no hay ningún problema. Casi no hago contrato con los actores. Es buena actriz y es muy cumplida. Ella sabrá la verdad. El Tenorio sigue y gracias a Dios llenamos el 30%. Conmigo no hay problema. Ella se pierde estar en el Cuarentenario Cómico”, comentó Gou a Bisogno.

Mientras que Daniel comentó que no es la primera vez que una cubana lo traiciona: “Para mí, las cubanas han venido a hacer una desgracia en la vida”, dijo el conductor Daniel Bisogno mentira. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ