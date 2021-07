Sylvia Pasquel está en escándalo por un video ‘subido de tono’ que subió a sus redes sociales

Mientras tanto, su madre Silvia Pinal está hospitalizada

La actriz mexicana recibió muchas críticas al respecto Mientras su mamá Silvia Pinal está hospitalizada por problemas de salud, su hija Sylvia Pasquel se quitó el pudor e inesperadamente subió un sorpresivo video que está escandalizado a todos por las imágenes que mucha gente definió como ‘traumático’, por lo que sucedió. Y es que las redes sociales cada vez más permiten conocer el pensamiento y la vida diaria de las personas, pero las figuras públicas deben ser muy cautelosas con el contenido que se puede convertir ‘en su contra’ como en el caso de Sylvia Pasquel con su video que pretendía ser ‘en broma’. Sylvia Pasquel ‘usó’ a un afroamericano para su video ‘subido de tono’ El metraje fue compartido por la cuenta de Instagram de ‘Suelta la Sopa’ en donde la indignación se desató después de las controvertidas imágenes porque Sylvia Pasquel grabó un filtro en el que aparece un joven aparentemente afroamericano abrazándola y ella decidió darle una connotación sexual. El hombre es animado, con rastras, cejas pobladas, piel morena y tatuajes por doquier y en la aplicación que no se sabe si es de Instagram, Snapchat u otra red social, se puede ver que aparece junto a la hija de Silvia Pinal con cabello corto y lentes pero muy ‘animada’ por cómo actuó.

¿Desesperada por llamar la atención o por conseguir un hombre? Sylvia Pinal aparece en el breve video simulando ‘gozar’ como si tuviera relaciones sexuales con el hombre animado detrás de ella supuestamente abrazándola mientras ella movía su cuerpo y decía: “Ay ay, papi rico, ay ay, papi rico suéltame, suéltame, no no mi chomi chomi, ay suéltame, ay qué rico, ay qué rico, ay chomi chomi suéltameeee!”, es lo que dice la actriz. Ante el asombro de las imágenes que pretendían ser ‘graciosas’, la gente se quedó impactada y comentó: “Como desveo esto…”, “Kylie Jenner se enterará que coch…. con Travis Scott”, “Anda ganosa la viejita”, “Ya quítenle el internet a esta señora”, “Se pasa deberas ya no sabe cómo llamar la atención”, “¿Qué acabo de ver?”, apuntaron.

Hubo quienes dijeron que necesitaba un hombre de manera urgente Otras personas tomaron con humor la grabación de Sylvia Pasquel que en un principio pretendía divertirse sin desatar indignación y comentaron: “Solo quiere divertirse déjenla en paz”, “Que genial, que disfrute la vida así de alegre”, “Very funny… Que haga lo que quiera”, “Soñando despierta o.de ilusión también se vive”. “Por más videos así y menos de peleas”, “Menos mal que Frida ya no pertenece a esa familia…”, “Que lo goce”, “Así me gusta que sea a todo dar jaja no, amargadas juzgando todo lo que ven”, “No sé porque hacen malos comentarios; solo era buen humor y ya”, “Jajaja llegan a una edad donde no les queda otra cosa que hacer para llamar la atención jajaja”, comentaron más personas.

Mientras Sylvia Pasquel escandaliza, Silvia Pinal en el hospital Mientras Sylvia Pasquel manda este video escandaloso, a unas cuantas semanas de cumpir 90 años de edad, la actriz mexicana Silvia Pinal tuvo que ser hospitalizada, de acuerdo con información del programa Venga la Alegría de TV Azteca, y las reacciones en redes sociales no se hacen esperar. Flor Rubio, periodista de espectáculos, compartió en un video que está disponible en las redes sociales de este show matutino que les llegó el trascendido que, desde la noche del domingo, Silvia Pinal tuvo que ser hospitalizada, aunque se desconocen los detalles exactos. AQUÍ PUEDES VER EL ESCANDALOSO VIDEO DE SYLVIA PASQUEL

Silvia Pinal continúa internada “Sabemos que sus hijos la han estado acompañando desde anoche y durante la madrugada. Al parecer se trata de un problema de presión arterial, estamos tratando de hablar con la familia para tener la confirmación de esta información y lo único que queremos es que doña Silvia esté bien y que logre recuperarse”, expresó Flor Rubio. Por su parte, el periodista Horacio Villalobos recordó que justamente ayer Alejandra Guzmán había compartido una foto junto a la actriz mexicana en su cuenta oficial de Instagram en donde disfrutaban de un lindo momento en familia.

La mamá de Sylvia Pasquel había estado de celebración con una de sus nietas En este programa, también se recordó que hace poco más de una semana Silvia Pinal estuvo presente en el festejo de Michelle Salas, hija de Luis Miguel y de su nieta Stephanie Salas, por lo que la noticia de su hospitalización los tomó por sorpresa. “Sin querer alarmar a nadie, por supuesto, y deseando que todo esté muy bien, sí se trata de un tema de presión (arterial), combinado con la edad de doña Silvia, es delicado.”, se dijo en este show matutino, además de recordar que, por más que se ha intentado mantenerla alejada de los problemas entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, esto no ha podido ser posible, lo cual seguramente la ha afectado. (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Aclaran el estado de salud de Silvia Pinal No pasó mucho tiempo para que la también actriz Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, se comunicara con el periodista Javier Poza a su programa de radio para aclarar la situación por la que estaba pasando la Diva del cine mexicano: “Respecto a la información de que mi mami está en el hospital es solo para realizarle unos exámenes de rutina. Todo está bien”. Cabe recordar que no es la primera vez que Sylvia Pasquel ha tenido que salir a desmentir que su madre se encuentre delicada de salud.

Habían desmentido en un video de Sylvia Pasquel, que su legendaria mamá había fallecido Fue el pasado 18 de junio que Sylvia Pasquel compartió un video, el cual está disponible en las redes sociales del programa Chisme No Like, donde tuvo que desmentir que su mamá había fallecido luego de los constantes rumores que se habían presentado. “Amigos, qué pena que tenga que hacer este video para desmentir lo que anda circulando en las redes sobre el fallecimiento de la señora Silvia Pinal; esto no es cierto, mi mamá está perfectamente bien de salud, está en este momento celebrando el cumpleaños con su bisnieta Michelle y Camila y Stephanie, están todas juntas en un restaurante comiendo y celebrando. Mi mamá está mejor que nunca, está preciosa, está hermosa, está saludable”.

Sylvia Pasquel grabó video sobre la salud de su mamá En este mismo video, Sylvia Pasquel confesó que su mamá estaba viviendo momentos de su vida maravillosos y sobre todo con amor y en compañía de toda su familia: “Así que no crean esas mentiras y qué mala onda de las personas que inventan esas noticias tan desagradables”. Por último, se expresó de la siguiente manera: “Hay Silvia Pinal para rato, así es que por favor no se preocupen y dejen de estar inventando esas cosas tan feas. No está padre”. No pasó mucho tiempo para que usuarios le demostraran su apoyo (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).