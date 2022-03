Adonis Losada sentencia cárcel. Los actos delictivos siguen presente en todo el mundo, la violencia de todo tipo está presente con frecuencia, durante los artículos escritos para Mundo Hispánico sus lectores han sido fieles testigos de cada acto ilegal que se ha cometido, y este no es la excepción, pues un exactor se ve involucrado en serios problemas.

El juicio de esta semana es el segundo de este caso, luego de que el proceso judicial por el que en 2016 fue sentenciado a 153 años de cárcel fuese anulado tres años después en una corte de apelaciones debido a que no se le permitió representarse así mismo, informó la agencia de EFE.

Por este caso, el cómico había también sido sentenciado a 10 años de cárcel en el condado de Palm Beach, al norte de Miami, donde fue hallado culpable de los mismos cargos. En el segundo proceso en el condado Miami-Dade, Losada no testificó a su favor, según recoge el diario, esto con información de la agencia de noticias EFE.

En una de las grabaciones se puede percibir la conversación que el exactor mantuvo con uno de los policías encubiertos, “¿Viste a mi niña?”, comenta el exactor, “No, no me dijiste cuál era”, responde el policía… “La última, es mía ¿no te gusta?”, se escucha decir a Losada, “Está bonita, está bonita, es grande”, finaliza el audio.

Internautas se manifiestan ante la sentencia del exactor de Univisión

Ante esto sus seguidores reaccionaron ante la sentencia que se le otorgó a ‘Doña Concha’, “Y al viejo abusivo de DON FRANCISCO cuando le sacaran las porquerías que hiso pero nadie tiene el valor de hacerlo”, “Con cara de bobos y mentes maquiavélicas”, “Mejor que salga para el cementerio a ver si se limpia el mundo es tanto viejo mañoso que le quieren hacer tanto daño a los niños”, “Que pague todo el daño hecho ojalá y en la cárcel le den su estaré en paz!” se lee.