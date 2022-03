El creador de “Hamilton” también se perderá la primera presentación en vivo de su popular canción “We Don’t Talk About Bruno”, “No se habla de Bruno” en español, igualmente de “Encanto”, una cinta sobre una familia en Colombia con poderes mágicos. El adictivo tema pasó a ser la canción más escuchada de una película animada de Disney en más de un cuarto de siglo, superando incluso a “Let It Go” de “Frozen”. Archivado como: Lin Manuel Miranda Oscar.

Manuel Miranda Oscar Covid: Grandes producciones dirigidas

El polifacético artista dirigió “tick, tick… Boom!”, su ópera prima, nominada a dos premios que incluyen mejor actor para Andrew Garfield. Miranda fue el encargado de escribir ocho de las canciones de la película, entre ellas la popular “We Don’t Talk About Bruno”, pero se decidió elegir “Dos oruguitas” -en español en todas las versiones del filme- porque representaba mejor el espíritu de la película.

"Encanto" se medirá por el Óscar a mejor banda sonora con "Dune" (cuya música ha sido compuesta por Hans Zimmer), "Don't Look Up" (Nicholas Britell), "The Power of the Dog" (Jonny Greenwood) y "Madres Paralelas" (Alberto Iglesias). "Dos oruguitas" compite por el Óscar a mejor canción con "Be Alive" ("King Richard"), "No Time to Die" (del filme homónimo de James Bond), "Down to Joy" ("Belfast") y "Somehow You Do" ("Four Good Days ").