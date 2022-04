Sarahí e Ivonne, amigas de Debanhi por fin aparecen y dan la cara

Las jóvenes cuentan la última noche con vida de la mexicana de 18 años

Se quiebran y narran su verdad sobre lo que pasó ¿dejan mal a Debanhi y sus papás? Las amigas de Debanhi reaparecen y dan la cara. Luego de que el taxista Juan David Cuellar, quien tomó las últimas fotos con vida de la joven de 18 años diera su versión y narrara en un noticiero la última noche con vida de la chica, ahora son las jóvenes Sarahí e Ivonne, amigas de Escobar, quienes dan su ‘verdad’. Mediante un noticiero de Tv Azteca Monterrey, el taxista que llevaría a Debanhi a su casa, dijo que las amigas la intentaron ayudar y él mismo hizo lo propio pero la joven de 18 años no se dejó y estaba en mal estado diciendo incoherencias; ahora las amigas coinciden con esta versión y narran lo que supuestamente pasó. Las amigas de Debanhi dan la cara A través de Televisa Monterrey, luego de 18 días de la desaparición de Debanhi y a una semana de que se encontrara su cuerpo sin vida, Sarahí e Ivonne, las amigas de la mexicana quienes han sido tan criticadas y señaladas por dejarla sola esa noche y subirla a un taxi ‘de confianza’, del que se bajó y ya no se supo de ella, dan la cara. Y lo más impactante de todo, es que luego de que el papá de Debanhi, el señor Mario Escobar acusara al taxista de acoso sexual a su hija alegando que por eso se bajó del coche, cosa que desmintió Juan David Escobar, ahora, las amigas ¿dejan mal a la joven y a su familia? Aparentemente sí estuvieron desesperadas por localizar a los papás de Debanhi esa madrugada y nunca contestaron las llamadas.

Debanhi fue quien las invitó a salir esa noche del 9 de abril Sarahí e Ivonne eran amigas de Debanhi, sin embargo, la primera tenía sólo 4 meses de conocerla y precisó que habrían salido cuando mucho 5 veces juntas… En el caso de Ivonne, era más amiga de Sarahí y había conocido a la hoy occisa, ese mismo día de su desaparición… ambas aceptaron salir con ella de fiesta por idea de la misma chica. Según lo comentado por las chicas, Debanhi las invitó a salir a unas fiestas que tenía agendas en su celular, varias, por lo que accedieron a ir con ella, pero jamás imaginaron que la noche se descontrolaría porque llegaron a tres lugares distintos y en el último, con el calor de las copas, provocó que la mexicana se pusiera agresiva.

El comportamiento de Debanhi en las fiestas La primera fiesta a la que asistieron estaba a 10 minutos de casa de Debanhi y era en casa de unos de sus amigos… Cuando la chica se aburrió a las casi dos horas, se fueron al siguiente lugar y ahí fue cuando llamaron al chofer de Didi, Juan David Cuellar para que las moviera toda la noche, pues irían a una tercera fiesta, pues la segunda terminó antes que ellas llegaran. La versión de las amigas con la del taxista coinciden en que fue idea de Debanhi irse de la segunda fiesta (que ya había terminado antes de que ellas llegaran pero no se dieron cuenta hasta que estuvieron afuera), a una tercera donde sucedió todo lo de la desaparición en la ‘famosa’ Quinta Diamante haciendo el viaje desde el municipio de San Nicolás hacia Escobedo y ante la distancia y con la comodidad y confianza que les dio Juan David Cuellar, le pidieron su celular para que él mismo las recogiera al salir, pues ya eran casi las 2 de la madrugada.

Las amigas de Debanhi se extrañaron de cómo la actitud de ella se fue distorsionando y hasta se puso violenta Debanhi entró a la última fiesta junto a sus amigas Sarahí e Ivonne, y otros tres chicos quienes aparentemente habrían conocido en el segundo lugar al que fueron… bebían vodka todos, y hasta cerca de las 4 de la mañana vieron cómo las cosas se distorsionaron porque Escobar ya estaba en estado de ebriedad, según comentaron las chicas. “Realmente esas personas que se la querían llevar no las volvimos a ver toda la noche, se fueron… Cuando bajan a Debanhi porque la traían cargada, ella corre hacia el baño de hombres, se mete ahí, no quiere salir, se pone necia diciendo que la dejemos ahí que no le importa, que los papás eran abogados y que nos pagaba dinero si la dejábamos, después de eso sale corriendo hacia la alberca y como que quiere meterse y la agarro y le digo ‘no, tranquila’, empieza a manotear y me dice que la deje en paz”, comentó Sarahí.

Intentan calmar a Debanhi y ella no se deja, cuentan las amigas Debanhi se empezó a comportar de manera muy extraña en aparente estado de ebriedad, según lo comentó su amiga Sarahí y al ver cómo todos la intentaban calmar, sale corriendo de la quinta: “Hay vamos todos atrás de ella y el mismo chavo que la intentó calmar, lo mordió… el chavo la agarra y le dice ‘ya tranquilízate, ya tus amigas te van a llevar a tu casa y en eso ella lo pesca del hombro y lo muerde”, comentó. Las amigas estaban desesperadas por irse de la quinta y al día siguiente trabajaban por lo que manifestaron que ellas nunca la habían visto así de agresiva (Sarahí quien habría salido con ella unas 5 veces), y al ver que no la podían controlar, intentaron irse con el chico que las llevaría pero aparentemente Debanhi no quiso estar con ellas y pedía que la dejaran en paz, por lo que mandaron hablarle al Didi, Juan David Cuellar para que la llevara de regreso a casa, antes llamaron al papá y nunca contestó.

Muestran pruebas de que hablaron al papá de Debanhi para decirle que fuera por ella y el señor nunca contestó Una de las indignaciones más grandes del caso de Debanhi, fue que aparentemente las amigas nunca intentaron comunicarse con los papás de ella o algún familiar, pero ahora las chicas muestran pruebas de las horas y la cantidad de llamadas que hicieron al papá de Escobar para que fuera por ella y jamás contestó. “Hay registro de que yo le marqué a su papá, lo tengo aquí… es de mi celular, yo tenía guardado su celular porque una vez la llevó hasta mi casa, entonces recordé que lo tenía, empecé a marcarle desde las 3:59 de la mañana y luego a las 4:17 dos veces y otra vez a las 4:30 am y él me regresa la llamada hasta las 8:35 de la mañana”, dice Sarahí mostrando las pruebas.

Ellas tenían miedo de lo que pudiera pasarles a todas Un chico que conocieron en una de las fiestas les dio aventón a Sarahí e Ivonne hacia Apodaca, municipio cerca de donde vivían y Debanhi ya había subido al coche Didi de Juan David Cuellar, quien estaba batallando para hacer que la chica le diera su domicilio, pues aparentemente nunca se contactó mediante la aplicación, sino por el whats app del taxista. La versión de las amigas de Debanhi coincide con la dada por el taxista y la manera en que la chica se comportó de agresiva y en mal estado, así como las conversaciones que tuvieron todos… Ellas han declarado más de cinco veces ante las autoridades y sienten terror por las amenazas que han tenido desde que se difundieron sus fotos tras la desaparición de la mexicana.

Intentaron llamar a una prima al no contestar su papá Al ver cómo no respondió las llamadas su papá, Sarahí marcó desde Instagram a Andrea Escobar, al asumir que es prima de Debanhi y nunca tuvo respuesta: “Cuando él dijo (el taxista) que se puso insoportable, que le pegaba y que se quería bajar, en todo ese transcurso, yo me intenté comunicar con su papá, y yo me quedé con Ivonne, ya no sabía qué hacer…”, dijo una de las amigas. “El hecho de que la gente nos ataque y nos amenace de muerte, que nos van a desaparecer, que fuimos las culpables, que fuimos asesinas y muchos comentarios muy hirientes en redes sociales, las cerramos porque la prima hizo un tweet donde difundió nuestros nombres y redes sociales… preferimos no acercarnos (a la búsqueda de Debanhi) porque ya teníamos amenazas”, precisaron las chicas.

Las amigas de Debanhi sueltan el llanto Ellas también están sufriendo y Sarahí dijo con la voz quebrada: “Me duele haber convivido cierto tiempo con ella y que ahora no esté, que haya tenido que suceder todo esto, que se haya convertido en una tragedia una salida donde solamente nos queríamos divertir y las amenazas que recibo, me da miedo salir, no puedo salir de mi casa, que mi mamá salga a trabajar, preocupación por ella, ha faltado al trabajo y ella es la que lleva el sustento de mi casa y la gente no lo sabe y mi papá falleció hace unos meses y el hecho de que reciba amenazas me hace estar con miedo”. Por su parte, Ivonne contó: “Nosotros también somos mujeres y corremos el riesgo de que nos hagan algo, en mi caso, gente que me conoce, que ya difundieron mi dirección, es más el miedo que siento que lleguen a mi casa y le hagan algo a mi familia ya. mi también, cuando dicen en algunas imágenes que yo planee todo y no es así”, comentó llorando.

Las amigas de Debanhi piden perdón a la familia Antes de finalizar, las amigas de Debanhi aseguraron que toda esa versión que contaron se la dieron ya a la familia Escobar Bazaldúa a quienes pidieron perdón y aseguraron que no fueron a la búsqueda ni al funeral ni al entierro porque estaban siendo amenazadas y no querían correr más riesgo. “No pensamos que esto hubiese llegado a este extremo, yo sé que les duele a mi también me duele por la conciencia que tenía con ella, por todo lo que estoy afrontando, me duele mucho y lo siento mucho”, precisó Sarahí, mientras que Ivonne más tranquila comentó: “Lo siento mucho por lo que está pasando la familia, nosotros no queríamos que llegara a ese extremo, intentamos ayudar hasta donde pudimos, donde ella se dejó, no fue culpa de nosotros, nosotros quisimos ayudarla, todo mundo dice que nosotros la dejamos en la carretera a su suerte cuando no fue así, nosotros quisimos irnos todas juntas y ella no quiso”, comentó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A LAS AMIGAS DE DEBANHI