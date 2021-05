“Llegó el día y yo sabía que solo quería gozar mi vida, yo pensé que nunca iba a trabajar en WWE, no me sentía tan mal fue en el 2017, y el próximo año ellos me llamaron a mí, nunca dejé de trabajar, el problema es que yo pensaba que otros podían trabajar por el sueño mío, y por suerte llegué a lado de Bad Bunny hicimos una amistad, en cada entrevista yo le pedía al público que trajeran sus banderas de donde son, así podemos educar a otros”.

“Yo soy una persona que no trabajaba por el sueño mío de la forma en que debería, y varias veces la WWE me dijo que no y yo me enojaba. Un día se encendió una luz que dije ¿Qué estoy haciendo con mi vida?, perdí más de 100 libras en un año y no fue lo más que perdí, pero lo tuve que hacer para lograr mi sueño”.

“Mi papá tenía una escuela de artes marciales él me entrenó y yo al principio pensaba que ese sería mi futuro, peleando en artes marciales y no en la lucha libre. Lo más que me enseñó fue el respeto y honor en combate, pero después de eso cambia la vida también, debes de tener respeto a todo el mundo y todo lo que haces y tienes que tener orgullo en todo lo que haces, eso me lo enseñó mi papá en la casa y en la escuela también”.

Damian Priest WWE Peacock: ¿Cuál es la canción que más te gusta de Bad Bunny?

“Él tiene muchas canciones que son muy buenas, a mí me gusta la música de él, yo soy rockero, pero me gusta la música buena. Me encanta la Salsa, me encanta Merengue, hay mucha diferente tipo de música, bachata y hasta cumbias me gusta, hay diferentes tipos de música que me gusta. Cuando escucho las canciones las conozco y hasta un poquito puedo bailar”.

MH: ¿Cuál ha sido el fracaso que más difícil ha sido de superar?. DP: "Puedo pensar en dos, tenía un amigo que me apoyaba en todo, y cuando comencé en WWE y pudo verme, pero no pudo verme en la tarima de WrestleMania falleció antes (ataque en el corazón). Y cuando entré al WWE tengo que seguir en el nombre de él porque me ayudó a estar aquí, yo no tenía nada vivía en la calle. No estoy aquí si no fuera por él, me dio otra pasión que sabía que podía lograr más".