Sin que mediaran palabras, el joven Damián Jiménez brincó sobre el anciano Guadalupe Martínez, quien no pudo hacer para defenderse del ataque. Jiménez le asestó varios puñetazos en el rostro al anciano antes de que cayera en el piso ante el estupor de los vecinos, clientes y empleados de la tienda de conveniencia.

Damián Jiménez estaba lleno de furia y reconoce la golpiza

Los patrulleros salieron a recorrer el vecindario para buscar a Damián Jiménez y uno de los agentes del SAPD lo atisbó caminando por una calle cercaba. El atacante del anciano Guadalupe Martínez aún iba con los puños apretados y el rostro lleno de furia. El agente pidió refuerzos y entre varios oficiales lo detuvieron.

Cuando Damián Jiménez ya estaba detenido los agentes le cuestionaron sobre el ataque al anciano y el muchacho aceptó haber tundido a golpes a Guadalupe Martínez. Sin embargo, el detenido no pudo darles una respuesta clara a los policías de por qué lo había hecho. Entre Martínez y Jiménez no había conflictos previos. Hasta ahora no ha dicho por qué le pegó,