La policía no reveló los nombres de las víctimas argumentando políticas de privacidad. El martes continuaba la búsqueda de tres sospechosos enmascarados que abrieron fuego fuera del salón de banquetes El Mula, en el condado de Miami-Dade. Las autoridades también investigan un tiroteo desde un auto ocurrido el viernes por la noche en el que murió una persona y seis más resultaron heridas fuera de un local en la zona de Wynwood. Algunos testigos compararon el lugar a una “zona de guerra” después de que decenas de balas hicieron que la gente huyera para protegerse. No había indicios de que los tiroteos estuviesen relacionados.

Muere el cantante de “Hooked on a Feeling” B.J. Thomas

B.J. Thomas, el cantante que triunfó en las listas de éxitos del pop, el country y el gospel con éxitos como “I Just Can’t Help Believing,” “Raindrops Keep Fallin’ On My Head” y “Hooked on a Feeling”, ha muerto. Tenía 78 años. Thomas, que anunció en marzo que padecía cáncer de pulmón, murió el sábado de complicaciones de la enfermedad en su casa de Arlington, Texas, según un comunicado de su publicista, Jeremy Westby.

Billy Joe Thomas, nacido en Hugo, Oklahoma, saltó a la fama en 1966 con una versión de estilo gospel del tema de Hank Williams “I’m So Lonesome I Could Cry” y llegó a vender millones de discos y tener docenas de éxitos en distintos géneros. En 1976 llegó al número uno para los aficionados al pop y el country con “(Hey Won’t You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song”.