Las autoridades dijeron que una persona recibió un impacto en el hombro y otra en la pierna. Ambas fueron llevadas al Hospital Memorial Jackson. La policía no ha revelado la identidad de los heridos. Una persona fue atendida en un hospital y dada de alta, mientras que la segunda continúa en el hospital en estado crítico. El tiroteo ocurrió en Ocean Drive, una zona popular de restaurantes y hoteles en South Beach.

La policía no reveló los nombres de las víctimas argumentando políticas de privacidad. El martes continuaba la búsqueda de tres sospechosos enmascarados que abrieron fuego fuera del salón de banquetes El Mula, en el condado de Miami-Dade. Las autoridades también investigan un tiroteo desde un auto ocurrido el viernes por la noche en el que murió una persona y seis más resultaron heridas fuera de un local en la zona de Wynwood. Algunos testigos compararon el lugar a una “zona de guerra” después de que decenas de balas hicieron que la gente huyera para protegerse. No había indicios de que los tiroteos estuviesen relacionados.

La venta de armas sigue disparada en Estados Unidos

Nueva York, 30 may (EFE News).- Las ventas de armas en Estados Unidos, que se disparó el pasado año a raíz del inicio de la pandemia del coronavirus, continúa creciendo, con una quinta parte de las compras a cargo de personas que se estrenan como propietarios, según datos preliminares de un estudio publicados este domingo por The New York Times.

Las cifras, recopiladas por la Northeastern University y un centro de investigación de Harvard, señalan que cada vez hay más armas en circulación, pero también más y más personas armadas. El estudio, que aún no ha sido publicado, muestra además que la mitad de esos nuevos propietarios de armas son mujeres, una quinta parte afroamericanos y otra quinta parte hispanos, lo que apunta a una diversificación del perfil más habitual del comprador de armas, que es el hombre blanco.

La venta y compra de armas en EE.UU.

Los datos proceden de una encuesta entre 19.000 personas llevada a cabo en abril y apuntan a que alrededor de un 6,5 % de la población estadounidense -unos 17 millones de personas- adquirió armas el año pasado, por encima del 5,3 % de 2019. En conjunto, se calcula que un 39 % de los hogares del país tiene al menos un arma, por encima del 32 % de 2016.

Las ventas se dispararon el pasado año coincidiendo con el inicio de la pandemia de la covid-19, lo que hizo que en marzo de 2020 el número de verificaciones de antecedentes federales -una indicación aproximada del número de ventas de armas- alcanzasen un millón en una semana por primera vez desde que se comenzaron a recopilar datos en 1998.