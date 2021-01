No es la primera vez que Cynthia Klitbo posa sin ropa en sus redes sociales. De hecho, de esta manera hizo pública su relación con Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”.

Uno de los usuarios preguntó: “¿Te hackearon la cuenta? Porque no necesitas celebrar así porque tienes talento, eres inteligente y no eres así”, a lo que la actriz mexicana contestó: “¿Así cómo? Ahora resulta que si eres inteligente no te puede gustar mostrar el cuerpo! Dios nos libre de que las mujeres se sientan cómodas como para mostrarse”.

Y aunque varios seguidores halagaron su belleza , varios haters se le fueron con todo, aunque no contaban que tanto ella como “Rey Grupero” responderían.

En esta imagen, que está disponible en su cuenta oficial de Instagram , Cynthia Klitbo no dejó nada a la imaginación y se tomó una selfie sin ropa frente a un espejo desde su habitación. Está a punto de llegar a los 25 mil “Me gusta”.

“¿Ya ven a lo que me refiero cuando digo que me valen sus ronquidos? Vean que mujer más hermosa y deliciosa tengo conmigo”.

“Gracias por estos 500 mil. Regalito para mis amados seguidores”, así se expresó Cynthia Klitbo en redes sociales tras aparecer sin ropa en foto, aunque parece que no a todos les gustó, pues la actriz mexicana le respondió a sus haters.

Por otra parte, una internauta se expresó de la siguiente manera: “Me encanta como actriz, pero siento que perdió mucha credibilidad y ya no la veo tan alto como antes. Ese novio, por muy buena gente, le quitó mucha importancia y respeto. A ella le queda un hombre hecho y derecho que la mantenga y todo”.

“Cynthia, tú eres muy hermosa, lo vulgar no es para ti”, “Todos chuleándola y es el cuerpo de un hombre, foto montaje”, “Foto montaje”, se puede leer en algunos comentarios.

Aunque muchos seguidores quedaron encantados con esta foto en la que Cynthia Klitbo aparece sin ropa, llama la atención que algunos haters se lo hayan reclamado, aunque la actriz mexicana, ni su novio “Rey Grupero”, prefirieron ya no caer en más provocaciones.

Defiende a su mamá Cynthia Klitbo

Luego de leer el ataque que recibió su mamá, Cynthia Klitbo, la joven Elisa L. Klitbo no se guardó nada y así respondió:

“Ay, no manches no, mi madre es una mujer libre y no necesita a un hombre que la mantenga, ella es la que maneja su vida, ella toma las riendas y es fuerte y poderosa, ni necesita un machito que le dé para sus 30 mil operaciones como otras señoras. Así que si tú quieres un hombre que te mantenga, consíguelo, solo te digo que cobran muy caro”.

“Ya raya en lo ridículo”, “Ese hombre te cambió, no eras vulgar”, “Con todo respeto, no hay necesidad de esto”, “Que denigrante, te conocemos como una excelente actriz, no necesitas enseñar tu cuerpo”, expresaron más haters de Cynthia Klitbo.