Escándalo en IKEA por un video porno filmado en la tienda (VIDEO).

Una mujer fue captada por la cámara masturbándose mientras estaba semidesnuda en una tienda china de IKEA.

El video se hizo viral y respuesta de la compañía es que promete una seguridad más estricta.

Una mujer fue captada por la cámara en un video porno en IKEA, masturbándose mientras estaba semidesnuda en un local de esta compañía, lo que provocó que la firma de muebles de bricolaje prometiera una seguridad más estricta.

El clip pornográfico de dos minutos muestra a la mujer no identificada con solo una camisa blanca mientras se da placer en varias secciones de la tienda.

Mientras otros compradores pasan, la mujer inicialmente se sienta en una silla, tocándose mientras empuja su trasero hacia la cámara.

Luego, se sienta en una cama con las piernas abiertas, en un punto que parecía llamar la atención de algunos hombres que pasaban, antes de quitarse la camisa en un lugar más apartado de la tienda.

New York Post tiene un video adaptado que da una idea de lo que se ve el el original, que te compartimos más abajo.

Después de volverse viral, las imágenes con calificación X pronto fueron eliminadas de las redes sociales chinas, pero con un interés tan alto, incluso la respuesta del gigante de muebles sueco obtuvo 9 millones de visitas, según la agencia France-Presse.

“Nos oponemos y condenamos decididamente este tipo de comportamiento, e inmediatamente lo denunciamos a la policía en la ciudad de la tienda sospechosa”, dijo IKEA en un comunicado, sin revelar el nombre de la sucursal.

El sábado IKEA avisó que tomaría “medidas de seguridad y limpieza pública aún más cuidadosas” y alentó a todos los clientes a “explorar las tiendas de manera ordenada y civilizada”, dijo AFP.

Los ciudadanos chinos pueden enfrentar hasta 10 días de detención administrativa por desnudez pública deliberada, mientras que aquellos que cargan y difunden contenido obsceno en línea enfrentan hasta 15 días de detención y una multa máxima de 3.000 yuanes, o poco menos de $ 425, dijo la agencia.

Algunos usuarios chinos de redes sociales han especulado que era una tienda en la provincia de Guangdong, ya que el cantonés, hablado en partes del sur de China, se puede escuchar en los anuncios de la tienda de fondo.

Que nadie use una mascarilla hace pensar que el video fue filmado antes del brote de coronavirus, que detuvo a China a fines de enero. La pandemia obligó a IKEA a cerrar temporalmente tiendas en todo el mundo, incluidas las 50 en su segundo mercado más grande, Estados Unidos.

Según AFP, no es el primer video explícito que causa revuelo en las plataformas de redes sociales de China, que están muy controladas.

Una sucursal de Beijing de la cadena de ropa japonesa Uniqlo se hizo infame en 2015 después de que un clip de una pareja teniendo sexo en uno de sus vestuarios se volviera viral.

La policía arrestó a cinco personas, incluida la joven pareja en el video, por el asunto, mientras que Uniqlo negó firmemente que fuera un truco publicitario.

El clip “violó severamente los valores centrales socialistas”, dijo la Administración del Ciberespacio chino en ese momento.

Ahora sí, juzga tú mismo el video del que tanto se comenta.

Video porno IKEA: ADVERTENCIA, son imágenes extremadamente fuertes. Puedes verlas haciendo click aquí.

Archivado en Video porno IKEA

