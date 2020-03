Curioso: Vaca mutante asombra al mundo entero (VIDEO)

Una extraña vaca con dos cabezas ha dejado al mundo sin palabras.

El video del asombroso animal está recorriendo las redes por sus imágenes impresionantes.

Cuando el granjero Bhaskar fue a ver a su vaca porque estaba por dar a luz… nunca imaginó que lo que llegaba a este mundo era una vaca mutante.

Así que, este aldeano de la aldea de Paarasalai, en el sur de la India, quedó mudo al ver al nuevo integrante de su granja.

La mamá del ternero estaba orgullosa y cansada. Es una madre amorosa que lame a su bebé y lo mira dulcemente. ¡Que nadie se meta con mi cría!

Pero su “bebé” no pasa desapercibido. Los vecinos, familia y amigos guardan un respetuoso (o pasmado) silencio cuando ven al nuevo animal del Bhaskar.

“¿Qué les parece?”, pregunta él.

“¡Uh! ¡Oh! ¡Ummm…!”, contestan los demás.

Y no pueden dejar de mirar al animalito.

Y la voz de la vaca mutante de Paarasalai va corriendo de boca en boca.

Vienen de todas partes a ver qué es y cómo se ve.

Y la vaca madre intenta proteger a su cachorro de la gente, pero se siente impotente porque no puede alimentarla correctamente.

Tiene que ayudarla el granjero con un biberón, si no, la pequeña cría moriría.

Claro que, antes de poder alimentarla, hubo un pequeño dilema… ¿por dónde?

Y es que, lo que no te hemos contado es lo que vio el granjero cuando fue a ver el parto de su vaca.

Aparecieron las patas del ternero desde el vientre de la madre, que es un animal sano y fuerte.

El granjero sonrió con complacencia, no había parto complicado, no había necesidad de llamar al veterinario y no habría gastos extra, sino bendiciones y ganancias con una nueva ternera.

La vaca madre siguió empujando y Bhaskar le daba ánimos. “¡Vamos, amiga, ya falta poco y te daré un gran montón de pasto fresco después!”

La ternera siguió saliendo del vientre… pero se atascó un poco su cabeza.

“¡Vaya, amiga, parece que nuestro bebé es cabezón!”, rió el granjero.

Y la madre dio un último empujón para que su criatura llegara a este mundo.

“¡Muuuuuuu!”, bramó victoriosa (y dolorida)

Y el granjero dejó de reirse y se rascó la cabeza al tiempo que intentaba cerrar la boca que se le había abierto del asombro.

Allí estaba. Pelirroja como su mamá, grande y fuerte… ¡y con dos cabezas!

Bhaskar no atinaba a nada. “¿Qué demonios…”?

Y la ternera intentaba ponerse de pie, lamida por mamá. Ajena al asunto de que corresponde una cabeza a cada quien, no dos.

“¿Qué demonios…?”, dijo otra vez el granjero.

Se acercó al engendro y miró bien.

Son dos cabezas unidas en el medio, como si pusieras tu cabeza de costado en un espejo. Tiene cuatro ojos, dos bocas y dos leguas… pero solo dos orejas.

Desde que llegó a este mundo, el granjero la alimenta con biberón porque la ternera no puede mamar debido a sus dos bocas con lengua, que están fundidas en el medio.

Eso sí, la granja de Bhaskar y su nueva atracción son la atracción turística local y, ahora mundial, porque pronto se viralizó el video del becerro de dos cabezas.