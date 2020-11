Curioso: ¿Será que vas a ver a Trump donde menos lo imaginas?

¿Harías apuestas a esta propuesta para el actual presidente?

¿Crees que aceptaría esta idea para una nueva vida?

Ya sea que vayas a extrañar a Donald Trump o no, cuando se definan oficialmente los resultados de las elecciones, si es que abandona la Casa Banca no significa que no vayas a verlo muy a menudo donde menos lo imaginas.

Si eres de los que aman “Jeopardy”, estás de buenas o de malísimas. Corre el rumos de que Trump podría ser el reemplazo de Alex Trebek como presentador del famoso programa de televisión.

Curioso: Trump en Jeopardy, ¿podría ser que “cambie de aires”?

Parece que, según dice NY Post, hay apuestas sobre quién será el reemplazo de Trebek, incluidos candidatos improbables como el actual presidente Trump.

El mandatario está incluido en una lista de los 30 mejores reemplazos posibles que se ofrecen en las apuestas deportivas, con otros contendientes poco probables como Piers Morgan y el comentarista de UFC Joe Rogan.

Como era de esperar, el ganador más grande de todos los tiempos de “Jeopardy!”, Ken Jennings, quien recientemente fue contratado como consultor y embajador de la marca, sigue siendo el claro favorito para tomar el relevo que dejará Trebek.

Es tan favorito que en las apuestas, los jugadores ganarían $100 por cada $100 que apostaran.

“Será Ken Jennings, sin duda”, tuiteó Sean Moore junto con una lista en línea que también lo convierte en el favorito. “Lo incorporaron como consultor y estoy seguro de que será el nuevo anfitrión”. Otro comentarista, Kyle Stevens, tuiteó: “Todos sabemos que será Ken. El resto de los nombres están ahí solo por diversión”

La competencia más entusiasta de Jennings en apuestas deportivas viene de parte del presentador de “Good Morning America”, George Stephanopoulos, de 59 años, quien al parecer ya ha estado presionando para obtener el puesto.