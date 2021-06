Esta sorpresa resultó asquerosa para la comensal, quien de inmediato hizo la publicación a través de la red social de Facebook, ya que todavía no podía creer cómo un toalla, al parecer de manos, se ‘coló’ entre el pollo y más aún, que quedara frita.

Esta información fue publicada por el portal de noticias de New york Post y hace referencia a que el desagradable suceso ocurrió en Filipinas, cuando la mujer pidió un pollo frito en una famosa cadena de comida rápida.

Cuando decides ir a comer a un restaurante acudes con las mayores expectativas de obtener un delicioso platillo que puedas disfrutar de manera placentera, sin embargo, nunca te imaginas que parte de ese menú sea otra cosa que no sea comida, pues eso le sucedió a Alique Pérez, una mujer que quedó asombrada cuando descubrió que en su orden de pollo del restaurante Jollibee había una toalla frita.

Luego de que le llegara su pedido y pagar al repartidor por él, ella sujetó la caja donde venía la comida, pero al entrar a la casa y colocar todo para poder disfrutar del platillo, se dio cuenta que no era lo que realmente esperaba. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Toalla frita

Uno de los internautas de las redes no tardó en expresar su desgrado al ver tan repugnante imagen y de manera textual escribió: “Eso es repugnante”, expresión a la que se sumaron más personas que vieron e video en las redes sociales.

Otra persona más comentó lo siguiente: “Este es en realidad un buen caso para una demanda. Your Health y la salud de otras personas se vieron comprometidas debido al mal manejo”.

Pero las bromas y opiniones sobre el hecho no tardaron en llegar y hacerse presentes en algunas redes sociales y las personas no perdieron el tiempo de ocupar un espacio, por lo que un bromista escribió lo siguiente: “”e pregunto cómo Jollibee hará girar esto”.

DESAGRADABLE

Hasta el momento no se sabe si la empresa Jollibee se comunicó con la persona afectada, pero al menos, al New York Post no le contestó de inmediato una petición de contestación por los desagradables hechos que se suscitaron.

Una cosa sí es segura, que la mujer no volverá a ver con tanto apetito la comida frita y así lo ha dejado claro: “Realmente pensé que la publicación quejándose de cosas raras en sus pedidos estaba inventadas, ¡ahora sé que realmente sucede”. Pero en las redes sociales circuló un comunicado.