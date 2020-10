Curioso: Tarántulas voladoras en EEUU y México causan pánico (FOTOS)

Pesadilla se vuelve real para millones cuando aparece tarántula con alas.

Aparecieron en México y EE.UU. y causaron pavor en las redes sociales.

¿De qué se trata, realmente? ¿Otra “broma” del 2020?

Ya no podemos ni dormir tranquilos con las sorpresas de este 2020. Cada vez aparecen más bichos raros y mutantes, gente que hace cosas locas y fenómenos extraños.

Y, para ir terminando el mes de octubre (y nos faltan dos todavía), vamos a darte una desagradable sorpresa si no te gustan ni un poco las arañas.

Seguro que has visto, aunque sea en foto, el tremendo aspecto que tiene una tarántula, con su enorme tamaño, sus patas y cuerpo peludo y sus múltiples ojitos mirándote.

Por mucho que te digan que no hace nada, solo saber que está por ahí escondida en troncos y agujeros te pone los pelos de punta. Bueno… ¿y si alguien te dice que en México y Estados Unidos hay tarántulas voladoras? ¡PLOP!

Pues ese sudor frío seguido de vértigo por panico es lo que sintieron los seguidores de la página de Facebook @stamamalon, un blog con más de 2.8 millones de seguidores, la semana pasada.

Y es que, así, sin anestesia, se publicó allí la terrorífica imagen de dicho bicho. Con sus atributos horrendos ¡y con alas! Y comenzó la pesadilla. ¿Te imaginas que esta araña pueda tomar vuelo y aterrizar en tu cabeza?

La imagen muestra lo que parece una araña tremendamente grande, con alas enormes y dos antenas largas posada en una pared de ladrillos rojos.

Sí, es para gritar y salir corriendo, sobre todo si sufres de aracnofobia. Y los comentarios, hasta ahora mas de 22,000, comenzaron a desatarse.

“Yo rezando porque no se me aparezca una 🙏 He aquí todos mis miedos juntos: las arañas, los insectos que vuelan y las cosas con muchas patas😳”