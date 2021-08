“No hay otra forma de llamar a este hombre más que ladrón y farsante, no creo que sea un padrecito esa persona”, dijo el dueño del lugar donde el supuesto predicador roba el celular con la misma biblia, de acuerdo con el sitio web noticioso Debate .

El video muestra al supuesto sacerdote acercándose a una mujer de la tercera edad que disfrutaba sus alimentos junto con el que parece ser su hijo. El dueño del local no señala donde se encuentra exactamente el restaurante ni el nombre del mismo, pero lanza la advertencia.

En seguida, el padre se retira pero permanece en la entrada del restaurante hablando con el gerente, según el testimonio del dueño. “Todavía se queda ahí el descarado”, señala el hombre del video. Enseguida los comensales se dan cuenta de que ya no está el teléfono.

El hombre finalmente se va con sus cosas, y los confundidos comensales se quedan sin saber que ha ocurrido. Pero si el padrecito no lo traía, ¿Dónde quedó el celular de los clientes? La explicación también nos la ofrece el dueño del local, que tras revisar las grabaciones descubrió el secreto del sacerdote.

El gerente del local revisa a fondo la mochila que traía el supuesto padrecito, mientras que el comensal que estaba junto con la mujer de la tercera edad hojea la biblia, pensando que había algo raro ahí. Lo revisaron a fondo pero no fue suficiente.

Provoca indignación por tremendo robo

Las redes sociales no tardaron en ‘linchar’ al supuesto sacerdote. “Imagínense con las limosnas”, “es un delincuente vestido de sacerdote”, “bien falso”, “justicieros del mundo vayan por ese disfrazado de padrecito”, comentario usuarios en YouTube.

“Unos roban restaurantes, otros roban en iglesias”, “nunca me paro en misa pero mi fe es creen en Dios no en quien me lo haga creer”, fueron otros de los comentarios. Otros incluso señalaron que el video era “muy falso y sobreactuado”. PARA VER EL VIDE DE CLIC AQUÍ.