Al compartir un video de una chica contando la experiencia de que había tomado prestado un rastrillo para rasurar las áreas privadas de una amiga, Nick Holterman se volvió viral haciendo un dúo de ese video, compartiendo con sus seguidores que “aunque fuera gracioso no tomaran prestado ese objeto”, debido que él había contraído una bacteria al usar por equivocación el rastrillo de su compañero de casa. Archivado como: Rastrillo bacteria come carne.

New York Post publicó una nota sobre un hecho que se hizo viral, debido al caso de un chico de California, quien empezó a subir una serie de videos en Tik Tok advirtiendo a los usuarios de no utilizar navajas de afeitar ajenas a la persona, puesto que él tomó prestado el rastrillo de su compañero y adquirió una bacteria que le estaba comiendo la carne y que derivó en otras complicaciones.

Curioso: Rastrillo bacteria come carne. Las historias que abundan por la red social de Tik Tok son impresionantes, desde encuentros con artistas, relaciones a distancia, pérdidas de pestañas, polémicas sobre artistas, hasta enfermedades es lo que se encuentra en los videos de la aplicación.

Holterman no había querido contar la historia completa hasta ahora, fue a través de Jam Press que el tik toker habló de la situación tan desastrosa que había acontecido y como pudo lidiar con ella, además de los padecimientos que le trajo a raíz de saber que le estaba pasando.

Rastrillo bacteria come carne: Las complicaciones

La situación se agravó unos días después, tanto que el joven tuvo que acudir al médico tras presentar el comienzo de una “infección respiratoria superior realmente grave”, pero lo que alertó fue que en su barbilla salieron postulas del tamaño a un piquete de araña.

New York Post cuenta que Nick al pasar por esta situación siguió al pie las instrucciones de su médico, el cual le había recetado una ronda de antibióticos, pero, por desgracia los medicamentos no tuvieron efecto y la condición de Holterman comenzó a deteriorarse cada vez más, y las pústulas persistieron durante varias semanas. Archivado como: Rastrillo bacteria come carne.