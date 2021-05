Curioso pulgar aneurisma. Una simple prueba en el dedo pulgar puede ayudar a indicar si una persona tiene un aneurisma aórtico oculto

La prueba autodirigida requiere levantar una mano como si indicara a alguien que se detenga

Casi 10 mil muertos en Estados Unidos en 2018 se debieron a aneurismas, según los CDC Curioso pulgar aneurisma. Una simple prueba en el dedo pulgar puede ayudar a indicar si una persona tiene un aneurisma aórtico oculto, que puede resultar fatal si no se detecta ni se trata, revela una nueva investigación. La prueba autodirigida, propuesta por expertos afiliados al Instituto Aórtico del Hospital Yale New Haven, requiere levantar una mano como si indicara a alguien que se detenga. Luego, la persona debe flexionar el pulgar lo más posible a través de la palma. Si el pulgar cruza más allá del borde lejano de la palma, el paciente puede tener un aneurisma oculto, una protuberancia anormal que se produce en la pared del vaso sanguíneo principal que transporta sangre desde el corazón a todo el cuerpo. Curioso pulgar aneurisma: hallazgos fueron publicados Ser capaz de estirar el pulgar de esa manera, es una indicación de que los huesos largos de un paciente son excesivos y sus articulaciones están laxas, posibles signos de enfermedad del tejido conectivo en todo el cuerpo, incluida la aorta, dijeron los investigadores. Los hallazgos, basados ​​en los resultados de 305 pacientes sometidos a cirugía cardíaca, se publicaron la semana pasada en el American Journal of Cardiology. Los pacientes estaban en tratamiento por trastornos que incluían aneurisma ascendente, reparación de válvulas e injerto de derivación de la arteria coronaria. El estudio encontró que la mayoría de los pacientes con aneurisma no manifiestan un signo positivo del pulgar-palma, pero que los pacientes que tienen un signo positivo tienen "una probabilidad muy alta de presentar un aneurisma ascendente".

Curioso pulgar aneurisma: puede tardar décadas en progresar Sin embargo, los investigadores también enfatizaron que tampoco significa que todos los que dan positivo en la prueba sean portadores de aneurismas, y que los aneurismas tardan décadas en progresar hasta el punto de romperse, por lo que una prueba positiva no es motivo de pánico. Una prueba del pulgar negativa tampoco excluye un aneurisma. Pero "difundir el conocimiento de esta prueba bien puede identificar a los portadores de aneurismas silenciosos y salvar vidas", dijo el Dr. John A. Elefteriades, William W.L. Glenn Professor of Surgery en Yale y director emérito del Aortic Institute en Yale New Haven Hospital.

Curioso pulgar aneurisma: era conocido en conferencias Elefteriades dijo que él y sus colegas han incluido la prueba del pulgar y la palma de la mano en conferencias para estudiantes de medicina y han utilizado la prueba en aquellos que podrían estar en riesgo de portar un aneurisma. Pero la precisión de la prueba no se había evaluado previamente en un entorno clínico, dijeron los investigadores. Los aneurismas aórticos son difíciles de detectar de antemano, según Elefteriades. "El mayor problema de la enfermedad por aneurisma es reconocer a los individuos afectados dentro de la población general antes de que se rompa el aneurisma", dijo el médico. Los aneurismas aórticos fueron la causa de 9,923 muertes en 2018, según los CDC.

Curioso pulgar aneurisma: 58% de las muertes son de hombres Ese año, alrededor del 58 por ciento de las muertes por aneurisma aórtico o disección aórtica se produjeron entre hombres, según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. Un historial de tabaquismo representa aproximadamente el 75 por ciento de todos los aneurismas de la aorta abdominal. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos recomienda que los hombres de entre 65 y 75 años de edad que hayan fumado alguna vez, se realicen una ecografía para detectar aneurismas de la aorta abdominal, incluso si no han presentado síntomas.

La actriz de ‘Thrones’ Emilia Clarke reveló que ha tenido 2 aneurismas La actriz de la popular serie “Game of Thrones”, Emilia Clarke, reveló en marzo del 2019 que ha tenido dos aneurismas potencialmente mortales y dos cirugías cerebrales desde que comenzó el programa, según reportó la agencia de noticias The Associated Press. Emilia Clarke, una actriz desconocida antes de conseguir el papel, acababa de terminar de filmar su primera temporada como Daenerys Targaryen, la “Madre de los dragones”, en la serie de fantasía de HBO cuando tuvo el primer aneurisma en 2011, justo cuando tenía 24 años de edad mientras hacía ejercicio en un gimnasio de Londres.

Curioso pulgar aneurisma: “Casi pierdo la cabeza” “Justo cuando todos los sueños de mi infancia parecían haberse hecho realidad, casi pierdo la cabeza y luego mi vida”, escribió Clarke en una historia en primera persona en el diario The New Yorker. “Nunca he contado esta historia públicamente, pero ahora es el momento”. Clarke dijo que había estado sana toda su vida, pero que estaba sufriendo un estrés grave cuando la arteria estalló en su cerebro. Gran parte de ella provino de las constantes preguntas de la prensa sobre la desnudez de su personaje, una reina conquistadora, en el primer episodio del programa.

No podía pronunciar su nombre completo “Siempre me hacía la misma pregunta: alguna variación de ‘Interpretas a una mujer tan fuerte y, sin embargo, te quitas la ropa. ¿Por qué? ”, escribió Clarke en el artículo del New Yorker. “En mi cabeza, respondía: ‘¿Cuántos hombres necesito matar para demostrar mi valía?'” Dijo que sufrió una hemorragia subaracnoidea, que fácilmente puede ser fatal. No pudo pronunciar su nombre completo incluso semanas después. La segunda cirugía, que fue más invasiva e involucró la apertura de su cráneo, se produjo después de que Clarke terminó de filmar la tercera temporada.

Curioso aneurisma pulgar: Le reemplazaron partes del cráneo "Parecía como si hubiera pasado por una guerra más espantosa que cualquier otra que haya experimentado Daenerys", escribe Clarke. "Salí de la operación con un drenaje saliendo de mi cabeza. Partes de mi cráneo habían sido reemplazadas por titanio. En estos días, no puedes ver la cicatriz que se curva desde mi cuero cabelludo hasta mi oreja, pero al principio no sabía que no sería visible ". Y, agrega, existía "la preocupación constante por las pérdidas cognitivas o sensoriales". Sin embargo, la popular actriz de "Games of Thrones" se recuperó por completo y pudo ocultar los problemas a los medios con una excepción, según reveló en el artículo.

El Dr. Dre también sufrió un aneurisma cerebral El Dr. Dre también sufrió un aneurisma cerebral en enero de este año. Peter Paterno, abogado del magnate de la música, dijo que Dre regreso a casa, pero no ofreció más detalles en un intercambio de correo electrónico con la agencia The Associated Press. Según los informes, el rapero y productor fue liberado el viernes del Centro Médico Cedars-Sinai. En una publicación en las redes sociales del cinco de enero de 2021, El Dr. Dre, de 55 años, dijo que estaba “muy bien y que estaba recibiendo una excelente atención de mi equipo médico”. TMZ había informado que sufrió un aneurisma cerebral el día anterior y se estaba recuperando en el centro médico.

Curioso aneurisma pulgar: Dicen que tiene buen aspecto El viernes, el actor y rapero Ice T publicó que se había conectado con Dre en FaceTime y que “acababa de llegar a casa. Seguro y con buen aspecto “. Nacido como Andre Young en la ciudad de Compton, en el sur de California, Dre irrumpió en la escena musical como miembro cofundador de N.W.A., produciendo el innovador álbum debut del grupo en 1988, “Straight Outta Compton”. Produjo sus propios éxitos y álbumes multiplatino, junto con la creación de música para muchos otros, incluidos Tupac, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent, Jay-Z y Nas. También encontró el éxito fuera del género del rap, produciendo éxitos pop para Gwen Stefani y Mary J. Blige.