El cliente solamente ordenó unas bebidas, unos hot dogs y papas fritas, productos que no rebasaron l02 38 dólares, sin embargo, sin saberlo aún, personal del lugar, fue sorprendido por la acción y más por el contundente mensaje que lo explica todo por lapropina de 16 mil dólares.

El grandioso de la propina de 16 mil dólares, sucedió a principios de este mes de junio en el Stumble Inn Bar and Grill en Londonderry el 12 de junio y dejó ‘congelados’ a todos por la enorme cantidad para tan poco consumo que tuvo el señor.

Una historia por demás sorprendente fue la que le sucedió al mesero de un bar en New Hampshire, cuando un cliente que solo consumió una cuenta de $37.93, decidió dejar la ‘jugosa’ propina de 16 mil dólares, de acuerdo al portal de noticias de New York Post .

Al enterarse de la propina 16 mil dólares , el dueño del bar quiso comprobar que esto no fuera un error, y fue a preguntar al cliente, pero se encontró con la sorpresa de que sí era cierto, que tenía la plena convicción de dejar esa propina al mesero.

Y como en casi todos los negocios, en este no fue la excepción, todo el personal del lugar se repartió la propina para que fuera de manera equitativa, quedando todos conformes y agradecidos con el cliente generoso que los visitó.

También ha hecho tambalear a más de un negocio, como aquellos restaurantes que se han visto en la obligación de cerrar sus puertas para poder cumplir con las normas locales de sanidad. Pero no todo está perdido, porque aun quedan personas con la voluntad de ayudar.

En un hecho parecido, a mediados de diciembre de 2020, se informó que un generoso cliente no ordenó comida, pero sí dejó una propina de $5,600 dólares en un restaurante de Ohio. La pandemia por coronavirus ha afectado el bolsillo de muchos estadounidenses.

Y prosiguió narrando la conmovedora situación: “Esto realmente sucedió. Anoche uno de nuestros clientes dejó una propina de $ 5,600 para que se la entregue a todo nuestro personal, ya sea que estén trabajando ese turno o no. Significa que cada uno de nuestros 28 miembros del personal recibió una propina de $ 200″.

“Las palabras “Gracias” parecen inadecuadas para este regalo… pero gracias Billy, por tu espíritu generoso y por marcar una diferencia en la vida de las personas que me importan mucho en esta temporada de fiestas”, concluyó el Chef Moussa Salloukh.

“Este no es un diciembre cualquiera. Normalmente, este es un mes en el que nuestros empleados trabajan más y los clientes dan propinas generosas. Diciembre es un mes para que puedan ganar dinero para comprar regalos familiares, ahorrar un poco y hacerse cargo de las facturas o reparaciones que se han quedado pendientes. Con las restricciones y pautas de Covid, eso no les iba a suceder este año. Así que esta sincera generosidad era muy necesaria y muy apreciada”.

Después de que el cliente salió del local fue que Ring se percató de cuánto había sido la propina. Su sorpresa y su agradecimiento fue tal que decidió contar la historia en una publicación de Facebook que causó mucho revuelo en las redes.

"Así que, justo antes de que cerráramos hoy en Nighttown, un cliente entró y pidió una cerveza, pidió el cheque y me entregó el recibo de su tarjeta de crédito, me deseó lo mejor mientras nos sentamos en nuestro cierre voluntario y me dijo que compartiera la propina entre los que esperaban. personal de los cuales había cuatro brunch de trabajo hoy", empezó contando.