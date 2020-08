Policía arresta a niño con todo y esposas (VIDEO)

Curioso: Policía arresta a niño con todo y esposas.

La policía de Key West arrestó a un niño como si fuera un adulto y encima, el niño es especial.

El video muestra lo que hicieron y despertó indignación.

¿En qué estaban pensando estos policías y por qué hiceron lo que hicieron y, encima lo filmaron? La policía de Key West, Florida, arrestó a un niño especial y lo esposaron, además.

¿Qué estaba sucediendo? El video de un hecho de 2018 está levantando polémica ahora que ha sido revelado.

Este lunes salió a la luz un video de 2018 que muestra a oficiales de policía de Key West tratando de esposar a un lloroso niño de tan solo 8 años después de un incidente en su escuela primaria.

Sucedió el 14 de diciembre.

La policía recibió un llamado de la escuela primaria Gerald Adams. ¿El problema? Este pequeño había golpeado a un maestro en el pecho.

Y la policía procedió a arrestarlo por un cargo de agresión grave.

¿¿¿Qué?? Eso mismo.

Las imágenes muestran a dos policías diciéndole al niño que irá a la cárcel mientras el pequeño llora.

Un oficial coloca al niño contra un archivador y lo cachea antes de sacar las esposas metálicas para esposarlo. Mientras lo hace, el otro oficial que se muestra en el video dice algo acerca de que las esposas no le quedan bien (¿sera porque no están pensadas para niños?) mientras otro oficial fuera de cámara dice que a él también le parece que no le van.

El oficial que intenta esposar al niño no lo consigue, así que le pide que mantenga las manos al frente mientras sale escoltado por la policía de la escuela primaria.

Antes de salir del edificio, el oficial que intentó esposar al niño le pregunta si entiende que lo que pasa es serio y que “odia” que le hay puesto en esa posición de tener que hacer eso. “Lo que pasa es que cometiste un error. Ahora es el momento de que lo aprendas y crezcas a partir de él, no vuelvas a repetirlo”, le dice.

Luego, los oficiales registraron al niño en el centro de justicia juvenil en Key West.