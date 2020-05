Parece que el 2020 es una lleno de fenómenos inusualmente agresivos con la humanidad. Hemos sufrido, y estamos aún luchando con ello, la pandemia del coronavirus, que ha matado a cientos de miles. Pero ahora llega una nueva plaga bíblica: las langostas.

Una plaga de langostas del desierto ha arrasado zonas de la India, amenazando una región ya vulnerable y que sufre los efectos económicos de la cuarentena por el coronavirus.

Hay que tener en cuenta que India reportó otro aumento récord en los casos de coronavirus con más 6,500 nuevos contagios el jueves, elevando el total a 158,333 casos confirmados y 4,531 muertos.

La situación ha sido especialmente espeluznante en Rajasthan, en el centro del país, donde millones de langostas atacan las cosechas desde abril. Están en todas partes, aparecen en lugares donde antes no se habían avistado, devorando cultivos en los estados de Punjab, Madhya Pradesh y Gujarat.

Las autoridades estiman que los insectos han consumido más de 50.000 hectáreas (123.500 acres) de terrenos agrícolas en siete de los estados centrales del país. El repentino brote ha provocado el uso de rociadores colocados sobre vehículos, pesticidas y drones para combatir la infestación.

Los agricultores ya no saben qué más hacer, han intentado espantarlas golpeado platos, silbando o arrojando piedras y, en ocasiones, incluso han encendido fuegos para utilizar el humo como repelente. Pero nada funciona.

Parece un castigo divino, como las plagas de Egipto que cita el Antiguo Testamento.

“Estos insectos nos mantienen en vela por las noches. Nos preocupan más que el virus”, dijo Mandeep Singh, que el martes pasó horas intentando expulsar a las langostas de su plantación de algodón en Punjab.

Locust attack in india is yet again a horrifying news. Already country is in crisis due to coronavirus pandemic. May We all be saved from the wrath of Allah. Nothing can save us except for prayers! pic.twitter.com/IYoyMCDtzY

— umar riaz (@realumarriaz) May 26, 2020