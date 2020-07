Pentágono revelará secreto OVNIS: ¿Se acabará el misterio?

Curioso: Pentágono revelará información súper secreta sobre encuentros con OVNIS.

“No son de este mundo”, dijo el equipo de trabajo de alto secreto de OVNI del Pentágono.

Se espera que el grupo de trabajo de alto secreto publique nuevos y alarmantes hallazgos que pueden involucrar vehículos hechos de materiales que no son de este planeta.

Parece que está por destaparse una “olla” bien grande. Durante años hemos escuchado de reportes de OVNIS en diferentes puntos de EE.UU. Hemos visto misteriosos videos y estamos familiarizados con la famosísima Área 51. Ahora, el Pentágono revelará información de verdad sobre este tema, según informa FOX10.

Ya era hora de tener un poco de luz sobre un tema que interesa a millones y del cual descreen otros tantos. Y según documentos de la CNN, eso podría ser dentro de los próximos 180 días.

¿Es verdad que hay OVNIS sobrevolando la nación?

Un informe del New York Times publicó que un programa de alto secreto del Pentágono ha estado realizando sesiones informativas clasificadas durante más de una década, analizando varios encuentros entre naves militares y OVNIS.

Según este medio, el Pentágono asegura que dicho progama súper secreto declaró se disolvió… pero un informe del comité del Senado ha revelado sospechosos gastos bajo el rubro de un programa llamado Fuerza de Tarea del Fenómeno Aéreo No Identificado (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force).

Un portavoz del Departamento de Defensa dijo al Post en un comunicado que una iniciativa secreta del gobierno llamada Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP) “sí llevó a cabo investigaciones sobre fenómenos aéreos no identificados”.

A pesar de que el DOD dijo que cerró el AATIP en 2012, el portavoz Christopher Sherwood reconoció que el departamento aún investiga los avistamientos de naves extraterrestres.

El astrofísico y exconsultor del programa OVNI desde 2007, Eric W. Davis, dijo que entregó al Departamento de Defensa un documento clasificado en marzo sobre vehículos que “no son de este mundo”.

El senador estadounidense Marco Rubio había solicitado un análisis detallado de los hallazgos del grupo de trabajo sobre “fenómenos aéreos no identificados, así como sus vínculos con gobiernos extranjeros y amenazas potenciales”.

Ahora, el New York Times informa que se espera que el grupo de trabajo secreto publique nuevos y alarmantes hallazgos que pueden involucrar vehículos hechos de materiales que no son de este planeta.

¿OVNIS extraterrestres o armas extranjeras?

El gobierno federal ha publicado durante los últimos años videos de encuentros militares con fenómenos aéreos no identificados. En abril, el Pentágono ya desclasificó videos de 2004 y 2015 que mostraban objetos con aspecto de OVNI.

Cuando se publicaron y viralizaron los videos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD) dijo que los habían liberado para que la gente pudiera cerciorarse de si eran reales o un montaje. “Los fenómenos aéreos observados en los videos permanecen caracterizados como ‘no identificados'”, dijeron en un comunicado de prensa entonces.

En septiembre, la Marina de los EE.UU. reconoció que los tres videos de ovnis publicados por The New York Times eran realmente ‘objetos no indentificados’. “La Marina considera que los fenómenos contenidos / representados en esos tres videos no están identificados”, dijo el portavoz de la Marina, Joseph Gradisher, a The Black Vault, un sitio web dedicado a desclasificar documentos gubernamentales.