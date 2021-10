En esta ocasión, las imágenes parecen ser verdaderas, ya que la mujer se ve enfadada de una manera natural, al menos así lo expresan algunos usuarios, sin embargo, no se ha confirmado o desmentido tales afirmaciones y mejor lo dejamos a tu consideración, obsérvalo para que tú decidas.

Sin embargo, pese a lo aparatoso y exitoso que resultó el video, muchas personas se quejaron en un principio porque no se escuchaba el audio original. Pero pon atención a lo que sucedió, porque la misma mujer que subió el video, después ancló otro donde se escucha todo lo que le dijo a su exnovio.

De manera textual ella le grita: “Y ojalá con eso aprendas a no jugar con las mujeres, vámonos”, entonces se baja del estrado en compañía de otra mujer y mientras sale del lugar se topa con el mariachi que vio toda la escena, y en su caminar la mujer le dice a uno de ellos “quítate”. Para ver el video con audio original, haz click aquí . Archivado como: Pastelazo infiel mariachi

Cuando se lo avienta, él se siente avergonzado y comienza a quitarse el betún, mientras ella le dice algo que no se escucha, la canción del fondo. Sin embargo, ante la duda, muchos usuarios pidieron el audio original y allí se escuchó claramente lo que ella le reclamó.

Y la gente no esperó más para criticar el video: “El ´vámonos’ sonó a telenovela”, “yo lo siento por los mariachis, todos hicieron su mejor esfuerzo para no reírse”, “es actuado, el pastel miró a la cámara”, “los mariachis cargándose de la risa por dentro, jajajajajajaja”.

En la sección de comentarios, un usuario le preguntó información sobre el mariachi, por lo que la usuaria que subió el video contestó: “El mariachi se llama Águilas de México y son de Loja-Ecuador, pero nos movilizamos a cualquier parte del mundo”, por lo que se puede suponer que ella es parte del grupo musical y no la afectada.

Y sí, para sorpresa de muchos, esta es una escena de telenovela, con lo que se comprueba que no todo lo que sale en Tik Tok es cierto, sin embargo, esto poco le importa a los internautas ya que lo hicieron viral creyendo que era una realidaad: “No sé porqué esperaba que los mariachis tocaran el mariachi loco, como en la película la mujer de mis pesadillas”. Para ver el video de la telenovela, da click aquí . Archivado como: Pastelazo infiel mariachi

La duda más normal de la gente era qué había pasado después: “¿Qué hicieron después los mariachis?”. “es una novela, no crean todo”, “yo pensé que era en la usurpadora”, “que video tan satisfactorio”, “los mariachis: aborten aborten”, “no entiendo porqué no están tocando los mariachis, que se les paga por hora, ah feliz cumple”.

A la gente poco le importó que fuera una escena y siguieron con las burlas: “Mucha atención, pero como que sí le tenía coraje porque el pastelazo si estuvo fuerte”, “es aun más satisfactorio escucharlo con el audio original”, “disculpe alguien de los invitados tendrá lo que pasó después de que se fue? Es para poder dormir bien y no hacerme ideas en la cabeza”.

Pastelazo infiel mariachi: TODOS SE BURLAN

Y las críticas siguieron: “Gue todos queríamos sonido en la parte del pastelazo”, “la prueba donde es infiel no hay nada de ver el video y las mujeres también son infieles”, “chale el pastel no tenía la culpa”, “quisiera tener el aguante de los mariachis para no reírse”.

“Televisa presenta”, “por algo pasan las cosas”, “comadre vea esto por favor”, “ella muy bien”, “como que no es real”, “y qué culpa el mariachi cuando le dice ‘quítate'”, ” jajajaja pobre mariachi, salió regañado y eso que no se rieron”, “jajaja el mariachi ya no sabe qué hacer y voltea para ver si alguien se está riendo y poder reírse también”, dijeron más usuarios.