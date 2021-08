Jagadeesh Kovval fue al hospital con un intenso dolor de espalda, de acuerdo con The Sun. Después de esto sufrió un terrible paro cardiaco que acabó con su vida. Al padre de familia le diagnosticaron una grave infección pulmonar que se había extendido.

Jagadeesh Kovval padre de tres pequeños murió tras aparecer en la que se convertiría en su última fotografía junto a sus hijos y esposa. El sonriente hombre murió en el hospital a horas de tomar la peculiar fotografía, según relata el diario The Sun .

“Me dijeron que comenzó a toser sangre y sufrió un paro cardíaco. Murió apenas unas horas después. Todos estamos desconsolados”, reveló su amigo Bobby, de acuerdo con The Sun. Hasta el momento de la redacción de esta nota no se ha confirmado que la muerte de Jagadeesh Kovval fuera por COVID-19.

Según el medio citado, la muerte ha dejado a su familia desamparada, ya que su esposa Thushara de origen Indio no habla inglés y no ha podido obtener empleo. Las personas se han unido por la causa y dejaron mensajes de apoyo en la página de internet.

Por su parte, Bobby Singh declaró: “Siento que es mi responsabilidad ayudarlos. Pagué su factura de Internet y les traje comida, pero realmente necesitan más ayuda”, de acuerdo con The Sun. El amigo de la familia fue el que organizó la colecta.

“Un día tenían marido y padre y al día siguiente se fue. No quiero que los niños sufran, que no puedan comer ni hacer actividades”, apuntó el hombre. Desafortunadamente, las muertes repentinas no son tan extrañas como se piensa, recientemente se informó de la sorpresiva muerte de una novia una hora después de casarse.