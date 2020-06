El 30 de mayo, finalmente, el clima permitió que millones de personas vivieran el momento histórico del lanzamiento de SpaceX.

Algunos privilegiados pudieron verlo de cerca, los demás nos quedamos viendo la transmisión en vivo, pero alguien más estaba ahí, observando, según algunos testigos.

Es que, al rato de que Bob Behnken y Doug Hurley, los astronautas de la NASA que estaban en viaje, salieran a vivir la impresionante odisea de SpaceX, las redes empezaron a comentar un fenómeno extraño.

OVNIS SpaceX: Varios objetos no identificados en el lanzamiento (FOTO)

Nice UFO on live stream !thanks for this ❤️ pic.twitter.com/sZpoMcezWR

No fue una sola persona, sino varias, las que comentaron que no estábamos solos. Muchos espectadores dijeron estar viendo OVNIS en distintos momentos mientras presenciaban el lanzamiento a través de la transmisión.

Was that a ufo or something? at time T+ 00:14:11. It was rising from under the clouds so fast! #LaunchAmerica #SpaceX #ElonMusk pic.twitter.com/9Q0vliN1a3

