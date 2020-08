Curioso: Oso ladrón roba comida mexicana en Safewey (VIDEO).

Los osos también tienen sus preferencias y sus antojos.

A este oso se le ocurrió ir a un Safeway a satisfacer su capricho y dejó a todos pasmados.

¿Quién podría culparlo? Todos tenemos antojos y este enorme oso no es menos. Y como son animales extraordinariamente listos, este sabía que la forma más rápida de conseguir lo que quieres es ir a una tienda.

Sucedió en California, en el Safeway de Lago Tahoe la semana pasada y quedó grabado en un video que te mostramos más adelante.

Y es que este osazo tiene una preferencia muy particular, de hecho, tiene la idea muy clara de lo que prefiere a la hora de comer. No sabemos quién o cómo le hizo probar las tortillas la primera vez, pero le gustaron tanto que no duda en arriesgarse a cometer un “ilícito” para surtirse.

¿Y quién puede decir que no tiene buen gusto? A todos nos gustan las tortillas o nachos, y el pobre oso no tiene forma de ponerse un tapabocas, hacer fila y comprarlos. ¡Eso sí que sería una nota fuera de serie!

Hasta que aprenda cómo hacerlo, sólo tiene una forma de ir “de compras”.

Y es la que te vamos a mostrar.

El video fue filmado el martes por la noche en una tienda de comestibles Safeway en Kings Beach en el lago Tahoe por una mujer llamada Adina Baidoo que vio cómo el oso salía de la tienda alrededor de las 9:30 p.m.

Una persona que estaba con ella en ese momento, la alertó cuando Baidoo, sin darse cuenta, se dirigía directamente hacia el oso afuera junto a un bote de basura. Luego, Baidoo tomó el video del animal comiendo basura desde lo que parecía ser una distancia segura.

“Este oso real, justo allí, en el momento en que casi entro, entró en Safeway y decidió… que iba a ir de compras”, dice Baidoo en el video, manteniendo su cámara apuntando en su dirección.

Baidoo pronto regresó a su auto y continuó tomando dos videos más del oso, quien luego regresó a la tienda de comestibles. El último videoclip muestra al oso agarrando una bolsa de tortillitas y saliendo de la tienda.

Y se las comió allí mismo, igual que cualquiera de nosotros cuando consigue una bolsa de deliciosos snacks que moría por comer y ¡los consigue!

