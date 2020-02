El lago Hollingsworth en Lakeland, Florida, se puso caliente hace unos días.

Un gran grupo de habitantes se reunió para hacer una gran orgía y las personas reportaron a las autoridades el suceso entre horrible y curioso.

Las autoridades cercaron el lugar para que los interesados… “hagan lo suyo”.

El lago Hollingsworth en Lakeland, Florida, fue el escenario hace unos días de un espectáculo sexual bien curioso. Una orgía bestial que hizo que las personas llamaran a las autoridades.

Parece que era temporada de apareamiento de algunos habitantes locales, y, ellos, decidieron dar rienda suelta a su libido amontonados en una orgía, en público y sin vergüenza.

Tanto llamaron la atención de los residentes, que estos empezaron a reportar lo que veían a las autoridades. Y, claro, comenzó una investigación acerca de la frenética actividad sexual en el parque.

Cuando llegaron, vieron que la orgía bestial estaba en su máximo apogeo y decidieron cercar la zona… pero no para detener, arrestar o ¡echar un baldazo de agua fría! a los amantes enredados… sino para que nadie los molestara y pudieran hacer “lo suyo” con tranquilidad.

“Parece que se han congregado para aparearse”, dijeron las autoridades en una publicación de Facebook. “No son venenosos y generalmente no son agresivos, siempre y cuando las personas no los molesten”, y agregó que estas reuniones sexuales ocurren todos los años.

Avisaron también de que, una vez que termine la temporada de apareamiento, cada uno se iría por su lado y se acabaría el problema.

¿Qué tal?

¿Te estás preguntando qué demonios pasa con las autoridades de Florida?

Es que, se trata del Departamento de Parques y Recreación de Lakeland y el Departamento de Obras Públicas de la ciudad.

¿Y qué? ¿Dónde estaba la policía?

Pues la policía no podía hacer nada más que cooperar, en caso necesario, para que los amantes no fueran molestados en su intimidad.

¿Demasiado para ti?

Bueno, eso solo si odias a las serpientes.

Resulta que estamos en la temporada de apareamiento de la serpiente de agua de Florida. Y ellas, una vez al año, se reunen para tener sexo y que exista una nueva generación de serpientes.

Como son realmente valiosas para el ecosistema, se colocó cinta de precaución alrededor del área del lago donde se han reunido este año para aumentar la conciencia pública sobre la orgía de serpientes. ¡Y que no las molesten!

“Con respecto a las serpientes vistas en el lago Hollingsworth cerca de la rotonda:

Nuestra División de Parques pudo recibir asistencia del Departamento de Obras Públicas – División de Agua de Lagos y Tormentas. Han identificado las serpientes encontradas por la rotonda como serpientes de agua de Florida. Parece que se han congregado para aparearse. No son no venenosos y generalmente no son agresivas siempre y cuando la gente no las moleste.

Una vez que el apareamiento haya terminado, deberían ir por caminos separados. Las serpientes de agua de Florida son una especie nativa y, como implica su nombre, los ambientes acuáticos son su hábitat.