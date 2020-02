Pequeño conmueve a las redes sociales.

Fallece su mamá y le grita al cielo

Dice que una estrella brillante es su mamá

Niño llora mamá muerta. “Allá está mi mamá”, dice un pequeño mientras señala una estrella en el cielo oscuro. El video conmovió a todas las redes sociales ya que, al parecer, la madre del niño murió.

El Show de Piolín publicó el emotivo video en el que un niño mira hacia el cielo y asegura que su mamá se encuentra ahí, “me mira”, esto mientras una mujer lo graba.

La mujer, que no aparece en el video, le pregunta al pequeño, cuya identidad hasta el momento se desconoce, “¿cuál es su mamá, mi amor?”, a lo que el niño responde sin dejar de mirar las estrellas: “La que brilla”. ¿La que brilla?, le pregunta la voz y luego continúa de la adulto, “la estrella más bonita que está allá arriba”.

El protagonista del video mira por un instante a la cámara y dice, “le voy a hablarle a mi mamá” y posteriormente grita “¡mamá!”; pero luego vuelve a mirar a la cámara, mientras que otro pequeño vestido de verde sale a cuadro envuelto en lágrimas y abraza al otro niño.

“Háblele mi amor”, le dice la voz de la mujer mientras se escuchan los sollozos del niño de verde, quien vuelve abrazar al pequeño que llama a su mamá en el cielo.

La conmovedora imagen viene acompañada de la canción ‘Yo te extrañaré‘ de Tercer Cielo, un dúo cristiano de música latina.

El video que fue publicado en Instagram por Show de Piolín, ya fue reproducido más de 13 mil veces y ha cautivado los corazones de los usuarios.

“Dios mío no pude evitar llorar, que lindo”, “La inocencia en todo su esplendor y el amor a una madre están en esa criatura”, “Eso sí me apachurró el corazón”, “Hermosura, me apachurro el corazón y me lleno los ojos de lagrimas. Dios bendiga a estos niños y a los que han inculcado estos buenos modales a estas ternuritas”, son algunos de los comentarios publicados en el video.

Más personas se unieron a la aflicción de los pequeños: “Que triste ver esto, ella siempre estará a tu lado niño hermoso que Dios te cuide a ti y tu familia”, “Está fuerte. Dios bendiga esos niños sin su mamá”, “Fuerza y bendiciones para esos dos niños”.

Otra joven publicó: “Cómo no llorar al ver éste video? Bendiciones para estos niños dios los bendiga siempre”.

“Como me hizo llorar ese momento de ver a su mamá en el cielo”, “Omg, me hizo llorar. Dios bendiga al niño”, “Bendiciones niños, que su mamita desde el cielo los cuida … Me partió el alma”, “Ay Dios mío… Ahora si no puedo ver poniendo este texto… Bendiciones para ese niño…”, fueron algunas publicaciones de los seguidores de El Show de Piolín.

Muchos de los usuarios confesaron que lloraron al ver el video, pues la inocencia del pequeño los conmovió, sobre todo porque saben, su mamá ya no volverá. “Wow, no puede parar de llorar, que Dios bendiga a esos niños que se quedaron sin mamá. Bendiciones”.