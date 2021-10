Una joven identificada como Nataly Galdino se despertó con un “dolor insoportable”.

Nataly Galdino acabó hospitalizada y con el labio superior muy inflamado.

A la joven la mordió un insecto mientras dormía.

Una joven identificada como Nataly Galdino, de 21 años, quedó con los labios enormes debido a una fuerte inflamación que sufrió luego de que un ciempiés la mordiera tras arrastrarse por su cara mientras dormía, reseñó el diario The Sun el domingo 24 de octubre.

La mujer, de São Vicente, en Brasil, acabó con el labio superior demasiado inflamado después de que un ciempiés se le subiera a la cara y la mordiera en la boca, por lo que pasó dos días en el hospital tras haber despertado con un “dolor insoportable”, indicó el referido medio.

Nataly Galdino despertó con un “dolor insoportable”

Ya totalmente recuperada, Natalie Galdino compartió con sus seguidores en Instagram la historia de sus enormes labios al estilo de la actriz californiana “Angelina Jolie”. La joven explicó: “Estaba durmiendo y, en medio de la noche, sentí que algo me pinchaba el labio superior y vi que estaba pegado en mi manta y la garra en mi boca, pero como estaba oscuro lo único que hice fue halar”.

“Halé y no quería soltarse. Lo intenté durante cinco segundos, con un dolor insoportable y no se despegaba. Me levanté de la cama, encendí la luz, vi mi boca cortada y el ciempiés gigante sobre el escritorio”, agregó, de acuerdo con la reseña de The Sun.