“Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hicieron fue cantar y divertirse. Fue repugnante. Apuñalar fue mi elección de muerte para ellos, así que espero que tengas cuchillos”, rezaba la carta de Emily hallada dentro de las escaleras. Archivado como: Muñeca apuñaló a dueños

“Creo que debieron haberlo puesto allí porque el papel no parece muy antiguo y parece relativamente reciente”, dijo el maestro, quien no reveló qué hará luego de estas evidencias que aparecieron en su casa luego de comprarla para poder vivir allí por algún tiempo. Archivado como: Muñeca apuñaló a dueños

Ante todas estas evidencias, el hombre no cederá y ha dicho al medio de comunicación que esto le parece una broma: “Creo que es solo una broma. La carta dice 1961, pero la agente inmobiliaria dijo cuando me mostró que la cocina se hizo hace sólo cuatro o cinco años”.

Muñeca apuñaló a dueños: ESCAPE DE ANNABELLE

El año pasado se dio a conocer el supuesto escape de la muñeca Annabelle del museo donde se encuentra en el Museo de Ocultismo de la familia Warren en Connecticut. Y es por eso que cuando los usuarios de Twitter se enteraron de que Annabelle había “escapado” del museo, muchos replicaron el mensaje y entraron en pánico.

Pero la verdad es que no hubo de qué preocuparse, pues el mismo canal oficial de la familia Warren en YouTube ha desmentido el suceso. La página For The Win, de USA Today, dijo que Annabelle ya ni siquiera vive en ese museo porque el lugar estado cerrado desde 2019. Entonces, técnicamente, no podría haber escapado de un sitio donde ya no se encuentra.